Trump: Danmark bør bruge flere penge på NATO

USA’s præsident, Donald Trump, svarer onsdag igen på statsminister Mette Frederiksens (S) afvisning af hans overvejelser om at købe Grønland.

Søndag kaldte Mette Frederiksen det for en “absurd diskussion”, da hun under et besøg i netop Grønland gjorde det klart, at verdens største ø ikke er til salg.

Det er tilsyneladende ikke faldet i god jord i Det Hvide Hus.

– Jeg havde set frem til at besøge Danmark, men jeg syntes, at statsministerens bemærkninger om, at det (at sælge Grønland, red.) var en absurd idé, var væmmelige. Jeg syntes, at det var en upassende udtalelse, siger præsidenten.

Meldingen fra præsidenten kommer, efter at han har aflyst et planlagt statsbesøg i Danmark 2.-3. september.

Beslutningen om at aflyse statsbesøget blev truffet, efter at statsministeren konsekvent havde afvist præsidentens overvejelser om at købe Grønland.

Donald Trump siger onsdag ifølge Reuters, at planen om at købe Grønland “blot var en idé”, og at man bør respektere USA.

– Hun (Mette Frederiksen, red.) kunne bare have sagt, at Danmark ikke er interesseret. Man kan ikke behandle USA, som de gjorde under Obama. Jeg syntes, ikke det var en rar måde at sige det til os, siger Donald Trump.

– Hun taler ikke til mig. Hun taler til hele USA. Sådan taler man ikke til USA – i hvert fald ikke under mig, tilføjer præsidenten.



Onsdag stillede statsministeren op til pressebriefing, efter at præsidenten havde aflyst det planlagte statsbesøg.

Her undlod hun at bruge ordet absurd om præsidentens overvejelser om at købe Grønland.

– Vi er ærgerlige, fordi vi har været godt i gang med at forberede et rigtig godt besøg for både den amerikanske præsident, førstedamen og det store amerikanske følge, lød det diplomatiske svar fra statsministeren.

Hun benyttede i øvrigt lejligheden til at understrege, at præsidenten vil være velkommen, hvis han vælger at lægge vejen forbi Danmark på et senere tidspunkt.

Donald Trump er dog tilsyneladende ikke formildet af statsministerens udstrakte hånd.

For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe and yet, only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

Onsdag aften dansk tid langede han således igen ud efter Danmark, der ifølge præsidenten ikke bidrager tilstrækkelig økonomisk til forsvarsalliancen Nato.

– Danmark giver kun 1,35 procent af landets bnp til Nato. Det er et rigt land og bør ligge på to procent. Vi beskytter Europa, og alligevel er der kun otte af Natos 28 medlemslande, der ligger på de to procent, skriver præsidenten på Twitter.

/ritzau/