Trine Bramsen vil sætte nye trusler på skemaet i Forsvaret

Der registreres dagligt forskellige typer af angreb fra fremmede stater mod Danmark, og håndteringen af disse trusler skal ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) indarbejdes bedre i det danske forsvars arbejde.

Der skal, siger ministeren, bruges flere ressourcer i Forsvaret på hybride angreb, som er en kombination af eksempelvis cyberangreb og påvirkningskampagner på sociale medier.

– Derfor har jeg også udpeget cyber som en af mine fem hovedprioriteter de kommende år. Jeg vil meget gerne, at vi får opbygget meget bedre kapaciteter i forhold til de cybertrusler, der er, siger Bramsen.

Hun har onsdag besøgt et center for bekæmpelse af hybridtrusler i Helsinki. Danmark er et af 23 lande, som deltager i centrets netværk. Onsdag og torsdag mødes Bramsen med EU’s øvrige forsvarsministre i Finland.

Nordisk forsvarssamarbejde vigtigt i en uforudsigelig tid! Godt møde om fælles trusler og udfordringer mellem forsvarsminister @Trinebramsen og 🇫🇮 forsvarsminister @AnttiKaikkonen inden EU-forsvarsministermøde i aften i Helsinki

På centret i Helsinki, CoE, analyserer man, hvordan eksempelvis en kampagne med falske nyheder kan være knyttet til cyberangreb og samarbejde med aktører, som forsøger at påvirke en folkestemning.

Denne sammentækning af forskellige trusler er man i Danmark ikke dygtig nok til, mener postdoc André Ken Jakobsson fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Han bidrager selv til forskningen i CoE.

– Der har været en fodslæbende holdning i forhold til at forstå det i sin hybride sammenhæng, siger Jakobsson om Danmark.

Han nævner Kinas forsøg på at vinde indflydelse i Arktis, hvor landet ifølge forskeren spiller på mange forskellige strenge i det, der samlet kan betegnes som en hybrid trussel.

– Det vil jeg give ham helt ret i. Arktis er et godt eksempel på, at vi i hvert fald i den offentlige debat har meget fokus på de rene militære trusler. Men påvirkningskampagner og det at sammentænke det er ikke noget, vi rigtigt løfter i den offentlige debat, siger Trine Bramsen.

Hun vil have cybertrusler indarbejdet “i den klassiske militærstruktur”.

– Det skal tænkes ind i rammerne af det danske forsvar, så det også er med i uddannelse og tænkningen, når vi tager på missioner eller deltager på anden vis, siger ministeren.

Åbenhed er centralt, påpeger André Ken Jakobsson, når det gælder trusler med Danmark.

– Vi skal kunne tale åbent om det, så befolkningen er klar over, at der er en trussel – også så man kan tage forholdsregler. Men det er også i forhold til at opbygge alliancer, siger Jakobsson.

Åbenhed kan også være et led i at bremse et angreb, påpeger han.

– Jeg tror ikke, at man kan lægge en skabelon ned over det. For de trusler, der måtte komme, er selvfølgelig forskellige.

– Men hvis ikke vi taler om det, og hvis vi ikke vi er med til at formidle truslerne fra cyberspace, som kommer dagligt mod Danmark, så får man aldrig italesat vigtigheden af at bruge ressourcer på det. Og ikke mindst oplyse og uddanne befolkningen, siger Trine Bramsen.

/ritzau/