Men nu er 300 marinesoldater vendt tilbage for at hjælpe afghanske styrker med at holde oprørsgrupperne i området nede, skriver Reuters. Mange af soldaterne er tidligere Afghanistan-veteraner. De vender tilbage til provinsen, hvor næsten 1000 koalitionssoldater – heraf størstedelen amerikanske og britiske men også (43) danske – døde i kampen mod den militante gruppe Taliban fra 2009 til 2014.

Understreger de store problemer

Troppernes tilbagevenden understreger de problemer, som styret i Afghanistan har stået over for i de senere år. For situationen er værre nu, end da tropperne forlod Helmand. Det skriver The Guardian. Områder, hvor det amerikanske militær tidligere havde forposter og kunne besøge basarerne, er i dag utilgængelige – selv for afghanske styrker. Og af provinsens 14 distrikter er kun to fuldstændigt under regeringens kontrol.

– Det føles som Groundhog Day (en gentagelse, red.), siger sergent Robin Spotts, der er tilbage i Helmand for tredje gang, til den britiske avis.

Men Robin Spotts’ og de andre soldaters mission er denne gang en anden. For i modsætning til tidligere handler det ikke om at kæmpe men i stedet uddanne og hjælpe de afghanske styrker i provinsen, hvor Taliban står stærkt. Hele Afghanistan har de seneste år været hårdt plaget af krig og uroligheder, efter at talibanstyret blev væltet af en koalition af vestlige styrker i 2001. Ud over de 300 marinesoldater befinder der sig fortsat omkring 8400 amerikanske tropper i landet, skriver Reuters.

