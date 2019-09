»Træd et kussehår tættere på«: Grov humor definerer en ’rigtig’ soldat

I et dansk studie har etnolog og forsker ved Copenhagen Business School Beate Sløk-Andersen undersøgt, hvilken rolle humor indtager i det danske forsvar. Det skriver Videnskab.dk.

Forskeren fulgte i 2016 et hold værnepligtige soldater, hvor hun fra dag ét og fire måneder frem deltog i både øvelser, spisning og den generelle hverdag som værnepligtig.

Beate Sløk-Andersen konkluderer i studiet, at humor kan være med til at etablere tætte bånd og se hinanden an:

»Humor og jokes bliver en måde at teste hinanden i militæret, og humor er grænsesættende, fordi det bliver en subtil måde for soldater at markere, hvad der ikke passer ind, og hvad der er de rigtige værdier for at blive anset som en god soldat,« forklarer forskeren til Videnskab.dk.

I studiet fremgår det blandt andet, hvordan de værnepligtige under en øvelse blev bedt om at: »træde et kussehår tættere på« af en sergent – eller, da de skulle ned på knæ, ikke skulle gå ned »i blowjob-stilling«.

Et andet eksempel er, da to mandlige værnepligtige ligger med armene om hinanden efter en hård dag. Her refererer de andre i delingen til Blockbuster-filmen Brokeback Mountain, der fortæller om den forbudte kærlighed mellem to mandlige cowboys.

»Selv om det tilsyneladende var helt i orden at trække bukserne ned foran resten af delingen, blev det betragtet som upassende, hvis man viste ømhed overfor en anden fyr ved at holde kærligt om ham,« skriver Beate Sløk-Andersen i studiet.

Humor bliver således en medskaber af, hvad det vil sige at være en god soldat, fortæller den danske forsker. Et job, hvor loyalitet og meget nært samarbejde er afgørende.

»Hvis den værnepligtige ikke griner af jokes og anerkender præmissen, kan det stille spørgsmålstegn ved ens loyalitet og inklusion i gruppen, så humor får en anden lidt anden funktion i Forsvaret end på andre arbejdspladser,« siger Beate Sløk-Andersen.

»Det er et godt og grundigt studie helt overordnet set.«

Sådan lyder det fra Jakob Rømer Barfod, der er i gang med sin ph.d. om ledelse i militære højrisikoteams på CBS, og desuden er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Jakob Rømer Barfod har selv over 30 års erfaring i Forsvaret, og er i dag major. Han er overrasket over den tone, der beskrives i studiet.

»Især nogle af de eksempler, som Beate fremhæver, overrasker mig, og der er nogle af dem, hvor jeg tænker, det er ret vildt,« lyder det fra militæranalytikeren.

Hvis det ikke er enkeltstående eksempler, der beskrives, er det bestemt noget, der skal sættes fokus på, lyder det fra Jakob Rømer Barfod.

Han har dog aldrig oplevet noget i sin tid i militæret, der minder om de eksempler i studiet, fortæller han.

»Jeg har kun været i enheder, hvor det langt overvejende foregår sobert og med respekt for hinandens kompetencer og køn,« siger Jakob Rømer Barfod.