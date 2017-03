To soldater fra Gardehusarregimentet kom onsdag til skade ved en ulykke i Oksbøl. De pårørende er orienteret.

Der har onsdag eftermiddag været en ulykke i øvelsesterrænet i Oksbøl under VJTF skydeøvelsen. To soldater kom til skade ved ulykken. Ingen er i livsfare og de skadede soldater har selv kunnet kontakte deres pårørende.

Ulykken fandt sted omkring klokken 12.45. To soldater, der befandt sig på et infanterikampkøretøj, blev ramt af fragmenter fra en let morter.

De to tilskadekomne fik straks førstehjælp på stedet af deres kolleger, ligesom der blev sendt bud efter ambulance.

Den ene soldat har fået skader på hage/kæberegionen mens den anden er ramt i skulderen.

Soldaternes nærmeste pårørende er orienteret. Begge var selv i stand til at kontakte deres pårørende.

Annonce

– Nu skal sagen undersøges til bund, og det er endnu for tidligt at begynde at spekulere i, hvordan ulykken kunne ske, udtaler major Allan Just fra Gardehusarregimentet.

Kilde: Forsvaret