I dag kl 12:00 var der deadline for at aflevere best and final offer (BAFO) i artilleriudbuddet. Altså det sidste og gældende tilbud fra de virksomheder som har kandidater med i konkurrencen om at levere artillerisystemer til Danmark.

I alt var tre kandidater med i opløbet, men FMI har i dag kun modtaget BAFO fra to kandidater. Det drejer sig om Elbit Systems (Israel) og Nexter Systems (Frankrig), hvorimod Hanwha Techwin (Sydkorea) har valgt ikke at afgive tilbud.

Hanwha Techwin der tilbød deres K9 Thunder, var det eneste artillerisystem på bælter. Så det betyder med andre ord, at danmarks nye artillerisystemer bliver på en hjul baseret platform.

Elbit Systems byder fortsat ind med ATMOS MAN HX81 8×8 og Nexter systems byder fortsat ind med CAESAR 8×8 Tatra T815.

FMI fortsætter således med de to kandidater i henhold til den oprindelige tidsplan.



Den videre anskaffelsesproces

Anskaffelsen sker gennem en udbudsproces, som blev igangsat i vinteren 2015. Der blev oprindeligt prækvalificeret fem kandidater, som blev inviteret til at afgive tilbud. Tre af de prækvalificerede kandidater er ikke længere med i udbudsprocessen.

Det drejer sig om firmaet BAE Land & Armament (USA), som efter prækvalificeringen valgte ikke at afgive tilbud, samt om det polske konsortium bestående af Huta Stalowa Wola, WB Electronics og Rosomak, som ikke er blevet shortlistet af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ud fra kommercielle og operative betragtninger.Og nu altså Hanwha Techwin (Sydkorea), som altså ikke afleverede BAFO.



Tidsplanen for udbuddet

Tidsplanen for det igangværende udbud er som følger:

Primo 2017 laves verifikationstest af alle systemer fra kandidater, som har afgivet endeligt tilbud.

Medio 2017 forventes kontrakt indgået med den vindende kandidat.

Leverance af alle systemer gennemføres inden medio 2020, men vil formentlig være sket længe inden da. Selve leverance forløbet vil være afhængigt af den valgte leverandørens tilbud og muligheder.

