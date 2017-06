Ved ceremoni i Stockholm tilslutter Sverige og Finland sig britisk udrykningsstyrke, der blandt andet skal kunne forsvare Baltikum.

De to landes forsvarsministre og deres britiske kollega, Michael Fallon, vil ved en ceremoni i Stockholm underskrive aftalen om, at Sverige og Finland bliver en del af Joint Expeditionary Force (JEF).

JEF er en britisk ledet multinational, værnsfælles styrke, som vil kunne udsendes globalt og i operationer henover hele konfliktspektret. Det gælder lige fra evakueringsindsatser, større humanitære krisesituationer, kapacitetsopbygning og fredsbevarende missioner til regulær krigsførelse.

Samarbejdet blev indledt med en hensigtserklæring ved topmødet i Wales i 2014.

Et supplement til NATO

Samarbejdet om JEF er i overensstemmelse med NATOs Framework Nations koncept, som fokuserer på en bedre fælles udnyttelse af ressourcer og nationale kapaciteter. JEF skal ses som et supplement til NATO. Principperne for samarbejdet og eventuelle udsendelser er baseret på NATO standarder. Det muliggør, at JEF kan integreres i en større NATO-styrke.

Ud over Storbritannien og Danmark deltager Nederlandene, Norge, Estland, Letland og Litauen og nu altså også Sverige og Finland.

Ifølge den svenske regering er tilslutningen til JEF et ønske om, at Sverige “deltager i bilateralt og multilateralt samarbejde med tyngde i det nordlige Europa”.

Samtidig muliggør deltagelse i JEF en “yderligere fordybning af Sveriges forsvarssamarbejde med en af Europas mest kvalificerede forsvarsmagter”. Men det uddyber også det nordisk-baltiske militære samarbejde.

JEF er en stående styrke uden egne midler. Det er udvalgte dele af de forskellige landes militær, som skal indsættes i tilfælde af en konflikt.

Svensk deltagelse har været diskuteret i flere år. Det svenske forsvar mener, at det kan udvikle den svenske hærs evne til at deltage i væbnet kamp sammen med andre nationer.

Den svenske forsvarskommando har foreslået, at Sverige bidrager med to korvetter. På lidt længere sigt også med kampfly og specialenheder.

Den finske forsvarsminister, Jussi Ninistö, mener, at samarbejdet i JEF støtter udviklingen af et europæisk beredskab.