En person er død, mens flere redningsarbejdere er stærkt nedkølede, oplyser svensk redningstjeneste.

En person er død, efter at en bärgningsbandvagn 90 (bjærgningskøretøj) med to mennesker om bord sent søndag aften gik gennem isen i en Å mellem Boden og Ävlsbyn i det nordlige Sverige.

Bæltekøretøjet lå under vand i flere timer, før det kunne hentes op på land.

Det svenske forsvar har bekræftet, at en person er død i ulykken.

– Det var det værste, der kunne ske. I denne vanskelige stund går vores tanker til de pårørende og de nærmeste venner, siger leder for øvelsen oberst Mikael Frisell.

Den 23 årige døde soldat var fra det sydlige Sverige.

De første forlydender gik på, at der havde været fem personer om bord på bæltekøretøjet. Det blev dog senere nedjusteret til to.

Det lykkedes for den ene af de to personer i vognen selv at komme ud. Først på natten lød det, at vedkommende var stærkt nedkølet. Der er kort efter klokken seks mandag morgen intet nyt om hans tilstand.

Tre andre personer, der deltog i redningsarbejdet, er også stærkt nedkølede. Det oplyser svensk politi.

Ifølge Trond Olofsson, redningsleder fra redningstjenesten i Norrbotten, gik bæltekøretøjet gennem isen på et lavvandet område.

Det svenske forsvar oplyser, at bjærgningskøretøjet deltog i en øvelse ‘Vintersol’, der omfatter evnen til at operere i vinterlige forhold.

Omkring 1200 personer fra syv enheder under det svenske forsvar deltager i øvelsen.

/ritzau/