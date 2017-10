Forsvarsministeriet har “meget optimistisk” vurdering af, hvor mange flyvetimer man kan få ud af nye kampfly.

Købet af nye kampfly er den største enkeltstående investering, som den danske stat har foretaget. Men beslutningsgrundlaget for købet er ikke “helt tilfredsstillende”.

Det fastslår Statsrevisorerne i en skriftlig udtalelse onsdag.

Her peger de på, at en række usikkerheder og risici ikke er tilstrækkeligt beskrevet i det materiale, som et flertal i Folketinget fik udleveret, da købet af kampfly skulle besluttes.

– Forsvarsministeriet har således undervurderet risikoen for, at Forsvaret ikke kan løse alle de opgaver med 27 F-35 kampfly, som er forudsat i beslutningsgrundlaget, fastslår Statsrevisorerne.

De mener samtidig, at Forsvarsministeriet har en “meget optimistisk” vurdering af, hvor mange flyvetimer per kampfly man kan forudsætte.

Annonce

– Danmark forudsætter således et gennemsnitligt antal flyvetimer pr. kampfly som er højere end i for eksempel Norge og Holland, fastslår Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne finder derfor, at Forsvarsministeriet bør kvalificere Folketingets beslutningsgrundlag på en række områder, når ministeriet i november ventes at fremlægge et aktstykke for at få godkendt købet af 27 F-35 kampfly.

Statsrevisorernes opgave er at holde styr på, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet, og at pengene forvaltes så effektivt som muligt.

Onsdagens kritik af Forsvarsministeriet er i den milde ende. Men den indeholder et varsel om, at Forsvarsministeriet vil blive kigget grundigt over skulderen i det videre arbejde.

Det skyldes ikke mindst, at anskaffelse og drift af kampflyene ifølge Forsvarsministeriet de næste 30 år vil koste svimlende 66,1 milliarder kroner.

– Statsrevisorerne betragter anskaffelsen af kampfly som en væsentlig økonomisk investering og et risikofyldt og komplekst projekt, hedder det i beretningen fra Statsrevisorerne.

Her lover de at følge “meget nøje” med i købet.

/ritzau/