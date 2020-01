Soldaterformand stopper øjeblikkeligt

Formand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening Flemming Vinther fratræder.

Det oplyser Hærens Konstabel- og Korporal Forening, HKKF, i en pressemeddelelse.

Flemming Vinther fratræder med øjeblikkelig virkning, men vil være tilknyttet foreningen i en tidsbegrænset periode frem til 31. oktober 2020 som særligt kommitteret.

– Efter mange tanker hen over julen må jeg konstatere, at den bedste løsning er, at HKKF inden den kommende kongres og overenskomstforhandlingerne får god tid til at etablere sig med en ny formand, siger Flemming Vinther i pressemeddelelsen.

Før jul kom Flemming Vinther i modvind. Han fik et flertal mod sig i bestyrelsen, som stillede et mistillidsvotum og krævede hans afgang.

– Forbundsformanden har afvist at imødekomme flertallets kritik og har ikke været villig til at træde tilbage, lød kritikken, som fremgår af HKKF’s hjemmeside.

Men på et møde i begyndelsen af december blev det alligevel besluttet, at han skulle fortsætte.

Næstformand Kurt Brantner oplyser, at bestyrelsen og Flemming Vinther indgik aftalen om Vinthers fratrædelse som formand tirsdag.

Vinthers fortsættelse som særligt kommitteret frem til efteråret skal sikre, at hans viden og erfaring gives videre.

/ritzau/