Soldaterforening om pres: Der er meget fart på

– Soldaterne slider allerede for at få enderne til at mødes, og de løber generelt bare hurtigere. Det kan de ikke blive ved med, og fortsætter det, slider vi soldaterne op.

Sådan lyder det fra brigadegeneral Henrik Lyhne i Berlingske søndag, og i soldaterforeningerne HKKF og Centralforeningen for Stampersonel genkender man billedet.

Flemming Vinther, formand i HKKF, Hærens Konstabel og Korporalforening, peger blandt andet på udfordringer med fastholdelse af ansatte og nyt materiel som årsager.

– Der er rigtig, rigtig meget fart på derude. Det skyldes både en for høj gennemstrømning af folk, så fastholdelsen er en udfordring. Det bider sig selv i halen, for når der er en høj gennemstrømning, skal der nye ind. De skal trænes, og det tager tid, siger Flemming Vinther og tilføjer:

– Samtidig er der den positive ting, at vi får nyt materiel. Det er jo superfedt. Men det er jo ikke ligesom, når du og jeg køber en ny bil, hvor man får overdraget nøglerne og kører hjem.

Berlingske skriver søndag, at 1. brigade sidste år måtte melde pas til at stille 700 mand til Natos beredskab.

Anmodningen om at fritage bataljonen fra Nato-tjansen i to år kom fra brigadegeneral Henrik Lyhne. Han mente, at hans soldater var i fare for at blive slidt op og havde brug for et pusterum.

Regeringen har lagt op til at øge Forsvaret med cirka 1000 mand. Henrik Lyhne fortæller til avisen, at for, at de ekstra hænder gør en markant forskel, kræver det, at arbejdsbyrden bliver fordelt.

Og den udmelding roser Flemming Vinther.

– Det er jo også rart, at han er bevidst om, at selv når vi får nye kolleger, skal vi passe på ikke igen at få skruet op i tempo, hvor folk ikke kan finde en balance mellem arbejde og fritid, siger formanden.

Peter Juel-Jensen, forsvarsordfører for Venstre, synes, at de fra politisk side har gjort alt, hvad der står i deres magt.

– Men når man på en og samme tid skal leve med efterdønningerne efter et forsvarsforlig fra 2013, der tog en meget stor fredsdividende, en ændret trusselsvurdering, siger han og tilføjer:

– Og godt gang i hjulene, der gør det svært at skaffe det nødvendige personale og den nødvendige udrustning. Når alle de ting bliver kombineret, er det noget, som giver en konsekvens i vores forsvar.

Samtlige partier i Folketinget bortset fra Alternativet og Enhedslisten stod bag forliget.

/ritzau/