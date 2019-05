Soldaterforening: 100 kvinder har fortalt om krænkelser

Soldaterforening for nuværende og tidligere kvindelige soldater har på bare to år været i kontakt med omkring 100 kvinder, der har berettet om krænkende oplevelser i Forsvaret.

Det skriver Politiken.

Krænkelserne handler ifølge foreningen Kvindelige Veteraner om nedsættende bemærkninger, en sexistisk omgangstone, uønskede berøringer og enkelte tilfælde af voldtægtsforsøg.

Hændelserne er ifølge foreningen både sket under udsendelse og i Danmark. Forsvaret bør på baggrund af de mange henvendelser lave en grundig undersøgelse omfanget af seksuelle krænkelser i Forsvaret, mener foreningens næstforkvinde, Marie Sihm.

– Tidligere udsendte fortæller om nærmest at blive forfulgt af sultne blikke, bemærkninger og tilråb inde i lejren, som ellers burde være et sikkert rum for dem.

– Følelsen af at skulle være på vagt over for sine mandlige kolleger har påvirket mange af dem i lige så høj grad som kamprelateret stress, siger Marie Sihm.

Ifølge foreningen er ingen af hændelserne blevet anmeldt, ligesom foreningen heller ikke er gået videre med dem.

Forsvarschef Bjørn Bisserup understreger over for avisen, at Forsvaret ikke har oplysninger, der tyder på et omfattende problem med krænkende adfærd.

Han afviser dog ikke at lave en undersøgelse af omfanget, som den to år gamle forening ønsker.

– Jeg er sikker på, at der nok er et mørketal, vi ikke kender til. Og derfor vil jeg bestemt heller ikke afvise, at vi gennemfører en undersøgelse, så vi kan få klarhed omkring det, siger Bjørn Bisserup.

Han understreger, at hvis der er hold i de mange henvendelser til Kvindelige Veteraner, så er det “helt uacceptabelt”.

I 2018 behandlede Forsvarets Personalestyrelse ni sager om seksuelt krænkende adfærd, mens Forsvarets Auditørkorps fra 2016 til i dag har truffet afgørelse i seks sager om krænkende hændelser.

En sag er stadig under behandling.

/ritzau/