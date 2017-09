For fremtiden skal Forsvaret aflaste politiet og hjælpe med bevogtning og grænsekontrol på ubestemt tid.

160 soldater skal aflaste politiet og deltage i grænsekontrol og bevogtningsopgaver.

Her kan du læse fem skarpe til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg:

Spørgsmål: Er det ikke en falliterklæring, at I som regering ikke har været i stand til at skabe et stærkt nok politi til at udføre de opgaver, der skal udføres for at sikre lov og orden i Danmark?

– Jo, hvis man havde en glaskugle, hvor man kunne se ind i fremtiden og se, at der kom et terrorangreb, at vi fik brug for grænsebevogtning, og der ville komme bandekrig, så kan man godt sige det, siger justitsministeren.

Spørgsmål: Skal vi have soldater i gaderne på ubestemt tid?

– Det er så længe, det er nødvendigt, og så vurderer vi selvfølgelig hele tiden situationen, siger Søren Pape Poulsen.

Spørgsmål: I udgangspunktet for evigt eller hvad?

– Jamen, vi har ikke truffet beslutning om, hvornår de stopper, det er ikke det, der er målet i første omgang, siger Søren Pape Poulsen.

Spørgsmål: Bliver soldaterne bevæbnet, får de anholdelseskompetence, skal de skyde, hvis der opstår en situation, og hvem skal håndtere det i så fald?

– De bliver bevæbnet med deres egne våben og bevæbnet med nogle af de magtmidler, som politiet også har: peberspray, strips og deres egne våben.

– Alt hvad der hedder sagsbehandling og efterforskning, det er stadigvæk politiet, der udfører det. Tilsynsopgaver, tryghedspatruljer ved objekterne, det er stadig politiet, der udfører det, og alle opgaver udføres under politiets ledelse.

– Politiet leder arbejdet både ved grænsen og de objekter, der beskyttes. Men det ligger også i opgavens natur, at når man skal beskytte et objekt, så skal man, hvis det bliver angrebet, også kunne håndhæve retten og udøve magt, siger rigspolitichefen.

Spørgsmål: Får de anholdelseskompetence?

– Det er politiet, der har anholdelseskompetence, men soldater kan, også som alle andre kan, foretage en civil anholdelse, siger Jens Henrik Højbjerg.

/ritzau/