Motivationen er dalende for et stort antal af de soldater, der aflaster politiet med at bevogte grænser og terrormål som den jødiske synagoge i København.

Det er et af hovedbudskaberne fra mere end 300 soldater, som i dag afleverer et åbent brev til forsvarschef Bjørn Bisserup.

Det skriver DR Nyheder.

I brevet stiller soldaterne tre konkrete krav:

En højere løn, så den står mål med opgaven; erstatningen til familier i tilfælde af dødsfald skal være større; og dræbte soldater skal have mulighed for at få plads på mindetavlen i Kastellet.

– Vi føler os dårligt behandlet. Vi synes, vi løser en opgave i København og ved grænsen, som er meget lig de opgaver, vi også udfører i udlandet, siger fællestillidsmand og overkonstabel af første grad Michael Høy Nedergaard til DR Nyheder.

Regeringen meddelte i efteråret, at en lang række soldater fremover skulle overtage en række bevogtningsopgaver fra politiet, som i stedet skulle sendes tilbage til deres politikredse for at udføre opgaver der.

Ordningen har nu stået på i nogle måneder, men utilfredsheden med både de arbejdsmæssige økonomiske forhold stiger blandt soldaterne.

De mener grundlæggende, at terrorbevogtning ved eksempelvis synagogen i København er en såkaldt ”skarp opgave”, som svarer til at være udsendt på en international mission.

Som udsendt er de økonomiske forhold bedre, end hvis man har bevogtningsopgaver i København eller ved grænsen, og det er ikke rimeligt, mener soldaterne.

– I Danmark er vi indsat under en terrortrussel. Derfor synes vi også, at vi skal honoreres på grund af det, siger fællestillidsmand Michael Høy Nedergaard.

– Vi er jo de samme mål, som politiet ville have været, hvis de havde stået der. Der er ikke ret meget forskel. Det er os, der bevogter, og derfor er det også os, som nogen måske vil gøre noget ved, siger han.

Soldaterne påpeger i brevet desuden, at de med de nye bevogtningsopgaver nu arbejder i syvdagesskift og med varierende arbejdstider, hvilket ligeledes bør udløse flere kroner i lønposen.

Fællestillidsmanden understreger, at soldaterne er professionelle og ikke vil lade frustrationerne påvirke arbejdet med at bevogte diverse terrormål og grænseovergange, men på længere sigt kan det få konsekvenser.

– Jeg har hørt kollegaer sige, at hvis det her skal fortsætte, uden at de får noget, så vil de kraftigt overveje at finde noget andet at lave, siger Michael Høy Nedergaard.

– Vi føler ikke, at vi bliver hørt, og motivationen falder, når man ikke bliver hørt af sin chef. Sådan vil det jo være alle steder, siger han.

Forsvarschef Bjørn Bisserup ønsker ikke at udtale sig til DR Nyheder om et brev, han endnu ikke har modtaget. Det sker først formelt i eftermiddag.