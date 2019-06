Soldat idømmes tre års fængsel for at opbevare våben

Under en ransagning af et hjem på Bornholm blev der tidligere på året fundet en større samling af våben og tilbehør til våben – herunder en stor mængde ammunition, røgbomber og våben magasiner.

Torsdag er hjemmets beboer – den 34-årige soldat – blevet idømt tre års ubetinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse.

Det skriver Bornholms Tidende.

Dommen blev afsagt ved Retten på Bornholm af en enig domsmandsret.

Et centralt punkt i sagen var et automatvåben, der blev fundet skarpladt på den dømtes badeværelse.

– Det vil jeg karakterisere som sagens tunge forhold, sagde anklager og auditør Claus Risbjerg i retten ifølge Bornholms Tidende.

Forsvarsministeriets Auditørkorps har efterforsket og ført sagen.

Retten lagde i sin afgørelse vægt på, at der var tale om et fuldautomatisk våben med skarp ammunition, som ikke blev opbevaret forsvarligt.

Soldaten erkendte at have opbevaret pistolen på badeværelset. Men han mente ikke – i modsætning til anklageren – at det var under særligt skærpende omstændigheder og dermed omfattet af straffeloven.

Han erkendte dog brud på våbenloven.

Soldaten blev desuden dømt for at være i besiddelse af andre ulovlige våben og ammunition og for også at have opbevaret disse uforsvarligt i sit hjem og på sit værelse på Almegård Kaserne i Rønne.

Ud over opbevaring af våben var Soldaten tiltalt for at have stjålet våben fra sin arbejdsplads på Almegård Kaserne. Det forhold blev han frifundet for, fordi retten ikke vurderede, at det var hans hensigt at stjæle.

Mens anklagemyndigheden mente, at soldaten skulle idømmes tre og et halvt års fængsel, gik forsvarer Pernille Munch ifølge Bornholms Tidende efter den “mildest mulige straf”.

Den 34-årige soldat har gennem sagen nægtet sig skyldig i en stor del af anklagerne mod ham, og efter domsafsigelsen bad han om tid til at overveje, hvorvidt han vil anke eller modtage dommen.

/ritzau/