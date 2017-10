Folketingsmedlem Søren Espersen (DF) tiltræder den 1. november 2017 som kommitteret for Hjemmeværnet og afløser dermed Bjarne Laustsen (S).

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelse.

Søren Espersen, der er 64 år og oprindelig uddannet journalist, har været medlem af Folketinget siden 2005. Søren Espersen er blandt andet formand for Udenrigspolitisk Nævn og medlem af Forsvarsudvalget, ligesom han blandt andet har været medlem af Forsvarskommissionen 2007-2009.

”Det glæder mig meget, at Søren Espersen bliver den nye kommitterede for Hjemmeværnet. Hjemmeværnet er en af Danmarks største frivillige organisationer med tusindvis af dygtige og dedikerede mennesker, der på frivillig basis yder en stor indsats for Danmarks sikkerhed. Jeg er sikker på, at Søren Espersen sammen med chefen for Hjemmeværnet er den rette til at stå i spidsen for den værdifulde samfundsressource, som Hjemmeværnet udgør”, udtaler forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Fakta om ‘Den kommitterede for Hjemmeværnet’

Den kommitterede for Hjemmeværnet udgør sammen med chefen for Hjemmeværnet Hjemmeværnsledelsen. Hjemmeværnsledelsen er ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.

Den kommitterede for Hjemmeværnet leder arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom den kommitterede er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed.

Derudover er det den kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

Kilde: Pressemeddelse, Forsvarsministeriet