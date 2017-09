Fysisk og psykisk skadede soldater tager til Invictus Games i Canada for at finde tilbage på ret kurs i livet

Det er med ar på både krop og sjæl, når et hold på 30 danske soldaterveteraner i weekenden kaster sig ud i det ugelange sportsstævne Invictus Games i Canadas største by, Toronto.

Holdet tæller lige dele fysisk og psykisk skadede veteraner, der skal dyste mod krigsveteraner fra 16 andre lande i alt fra rullestolsbasketball og siddende volleyball til svømning, atletik og bueskydning.

Mere end det sportslige handler stævnet dog om at få de skadede soldater tilbage på fode, fortæller chefen for Forsvarets Invictus-projekt, kommandørkaptajn Peter Tolderlund.

– Hele ideen er at hjælpe dem til at skabe sig nogle nye mål og overføre det til deres resterende liv.

– Mange skadede veteraner har problemer med at agere socialt, og der er idrætten et godt middel til at komme ud at finde sig selv igen i en social omgangsform, siger han

Annonce

En del skadede soldater slider også med forskellige misbrug, og mange har et stort medicinforbrug.

En af dette års danske deltagere er 31-årige Gijs Nordberg fra Frederikshavn, der blandt andet er en del af rullestolsbasketball-holdet.

Som 25-årig var han udsendt til Afghanistan, da en 40 mm Taliban-granat slog ned tæt på ham, mens han som radiooperatør lå uden for den fremskudte base Armadillo i Helmandprovinsen.

Trykbølgen fra granaten gav ham varige skader i hjernen, der sammen med en ptsd-diagnose gør, at han i dag er førtidspensionist.

Efter år med nedtur og et stort forbrug af medicin har han gennem idrætten fået fornyet mod på tilværelsen.

– Nu får jeg kun noget til at tage mareridtene, når jeg skal sove, og når vi kommer hjem fra Canada er det planen, at jeg skal prøve at slippe medicinen helt, siger Gijs Nordberg.

Eric Larsen fra København er en anden af de danske veteraner. Han stiller op i svømning ved Invictus Games.

I 2005 var han udsendt for FN i Sudan, da han ved en kontrolpost blev hevet ud af sin bil og tilbageholdt af de nationale sikkerhedsstyrker.

Oplevelsen satte sig hårdt i ham, og nogle år efter ramlede det hele i en grad, så han blandt andet blev indlagt på et psykiatrisk hospital i tre måneder.

Også han har efter en række hårde år fundet noget af fordums styrke i Invictus-projektet.

– Det giver mig et indhold og et formål med tilværelsen, som jeg ikke har haft i lang tid, siger Eric Larsen.

/ritzau/