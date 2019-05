Sikkerheden øges for danske soldater i Irak

Sikkerhedssituationen for Forsvarets udsendte soldater i Irak er forværret.

Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

I meddelelsen beskrives det, at de danske soldater udsendt til Irak i disse dage lever under skærpede sikkerhedsforanstaltninger.

Det siger oberst Michael Hyldgaard, der er chef for Operationsstaben ved Forsvarskommandoen.

– For vores soldater på Al Asad Air Base i Irak betyder det helt konkrete tiltag. Blandt andet bærer de for tiden deres sikkerhedsudstyr, når de bevæger sig rundt på basen, og de bevæger sig ikke rundt alene, siger han i pressemeddelelsen.

Forsvaret følger situationen tæt, og de danske styrker tilpasser løbende deres sikkerhedstiltag til den aktuelle situation.

Onsdag beordrede USA alle ansatte, der ikke er yderst nødvendige, til at forlade landets ambassade og konsulat i Irak.

USA mener, at Iran kan være ved at planlægge angreb mod amerikanske interesser i Mellemøsten – heriblandt i Irak. Samtidig har USA optrappet sin militære tilstedeværelse i området.

Major og analytiker ved Forsvarsakademiet Mikkel Storm Jensen siger til Ritzau, at situationen mellem Iran og USA spiller ind på de danske soldaters sikkerhed.

– Situation i området er skærpet på grund af forholdet mellem USA og Iran. Amerikanerne har offentliggjort nogle satellitfotos og andre indikationer på, at iranerne måske forbereder operationer rettet mod Irak, siger Mikkel Storm Jensen.

Han forklarer, at det er iransk finansierede militser i Irak, som indgår i det irakiske hjemmeværn, der bliver anset som en potentiel trussel.

De har spillet en stor rolle i generobringen af de områder, som Islamisk Stat oprindeligt havde erobret.

Bekymringen er, at militserne skulle finde på at lange ud efter amerikanerne eller danskerne.

– I praksis er de fleste danske soldater inde på Al Asad Air Base, hvor de er omgivet af amerikanske styrker, og de er jo heller ikke i direkte kontakt med de her militser.

– Men det er klart, hvis danskerne skulle bevæge sig rundt i området, så er der en større risiko for, at der skulle ske noget, siger han.

Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at den ændrede situation ikke umiddelbart giver anledning til overvejelser om at trække de danske soldater hjem. Det bliver samtidig understreget, at det i så fald er en politisk beslutning.

/ritzau/