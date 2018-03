Sag mod Forsvarsministeriet om irakiske torturofre kan bygge på fup

Afsløringer i den britiske tabloidavis The Sun kan ende med at trække tæppet væk under de anklager, som 23 irakere har rejst mod det danske forsvarsministerium. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Irakerne hævder, at danske soldater har et medansvar for, at de i 2004 under Irak-krigen blev tortureret af irakisk politi. Den iraker, der har hjulpet med at samle sagsøgerne for advokat Christian Harlang, fortæller nu, at op mod 300 tilsvarende sager, som han har været med til at rejse over for det britiske forsvarsministerium, bygger på svindel og overdrivelser.

Den 37-årige Basim Al-Sadoon forklarer til The Sun, hvordan han hjalp hundreder af klienter med at rejse sager mod briterne ved hjælp af tvivlsomme dokumenter og overdrevne vidneudsagn med det ene formål at få udbetalt erstatning.

”Det var svindel det hele. Det eneste, alle disse mennesker gik op i, var penge. Det var en anklagefabrik, og det betød ikke noget, om anklagerne var sande eller falske,” siger han i interviewet med The Sun, der også ligger på avisens hjemmeside.

Peter Biering fra Kammeradvokaten, der fører sagen for det danske forsvarsministerium, tager afsløringerne fra The Sun dybt alvorligt. De ændrer hele grundlaget for den danske retssag, mener han.

”Der er god grund til at tro, at det, der er foregået i Storbritannien, også er foregået i Danmark,” siger Peter Biering.

Kammeradvokaten har derfor givet materialet fra The Sun til Østre Landsret, hvor sagen verserer netop nu, og anmodet om at få lov til at afhøre Basim Al-Sadoon igen, selvom han allerede er ført som vidne. Det har landsretten givet tilladelse til.

Basim Al-Sadoon har boet i Assens siden 2015 og har midlertidig opholdstilladelse i Danmark til 2019. Han forberedte efter eget udsagn de omkring 300 sager mod det britiske forsvarsministerium, mens han arbejdede for det britiske advokatfirma Leigh Day på dets lokale kontor i Basra i Irak, ledet af irakeren Mazin Younis. Younis fik ifølge The Sun i 2009 et beløb svarende til knap 14 millioner kroner af Leigh Day for at sende klienter videre.

Basim Al-Sadoons opgave var at samle så mange sagsøgere som muligt, og det gjorde han ved at trække på sine mange lokale forbindelser.

”Jeg fik hjælp fra venner og familiemedlemmer, som satte mig i stand til at finde klienter. Rygtet spredte sig, og de henvendte sig til mig. Det hele handlede om penge – om folk, der nogle gange overdrev, hvad de havde set,” siger han til The Sun.

Irakeren, der gennem nogle år selv var tolk for de britiske styrker, forklarer videre, hvordan han hjalp klienterne med at strikke en sag sammen, der lød tilstrækkelig alvorlig. Hvis de havde et gammelt mærke på kroppen fra tidligere tortur, kunne de bruge det som bevis i den nye sag. Og hvis de var blevet udsat for en lussing, kunne de sige, at det var et gevær eller en stav, der var blevet brugt.

”I Irak er det let at få papirer, der dokumenterer den slags anklager. Læger kan give dig mange rapporter mod betaling. Og anklagerne blev overdrevet for at få penge ud af det,” siger han.

Den tidligere overvismand og professor i økonomi ved Syddansk Universitet Christen Sørensen, der er formand for Støtteforeningen for Irakiske Torturofre, har svært ved at tro, at den danske retssag bygger på lutter opdigtede anklager. Skulle det vise sig at være tilfældet, foreligger der, som han siger, ”en ny situation”. Hvilket dog ikke ændrer ved den grundlæggende årsag til hans engagement i sagen: at sikre åbenhed fra Forsvarsministeriet. Han mener, at ministeriet under retssagen har forsøgt at skjule oplysninger om de danske soldaters rolle.

”Når man er villig til at gå i krig, må man også være villig til at blive set i kortene, hvis nogle rejser spørgsmål ved ens adfærd. Alt andet er uanstændigt og ansvarsløst,” siger Christen Sørensen.

Kristeligt Dagblad forsøgte i går forgæves at få en kommentar fra advokat Christian Harlang.