S vil alligevel ikke genåbne Irak-kommissionen

Socialdemokraterne har skiftet mening om Irak-kommissionen, og hvorvidt den bør genåbnes.

Til DR siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at hans parti ikke vil genåbne kommissionen, der blandt andet skulle undersøge beslutningen for Danmarks deltagelse i krigen i Irak.

Det er ellers ikke mere end fire år siden, at den nuværende statsminister, Mette Frederiksen (S), mente, at den daværende V-regering burde genåbne kommissionen.

– Beslutningerne om dansk deltagelse ligger jo 15-20 år tilbage.

– Nu har vi den historiske krigsudredning, så det er klart, at vi faktisk har et ret godt grundlag for at se på, hvad der er foregået dengang, siger Jeppe Kofod til DR.

Han henviser til en krigsudredning, der blev offentliggjort i februar i år.

Ifølge den fik den daværende VK-regering efterretninger om, at der ikke fandtes sikre beviser på, at Irak skulle have masseødelæggelsesvåben.

Alligevel fortalte regeringen anført af statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) både Folketinget og medierne, at det var tilfældet.

Allerede i 2012 valgte den daværende SRSF-regering at nedsætte en undersøgelseskommission, der skulle redegøre for den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan.

Men i 2015 besluttede den dengang nyvalgte V-regering at nedlægge kommissionen igen. Det skete under protester fra Socialdemokraterne.

– I et demokrati er det afgørende, at Folketinget og befolkningen kan holde regeringen ansvarlig. Uanset partifarve.

– Det kræver, at en regering skal være klar til at undersøge sig selv. Også selvom det er politisk ubekvemt, lød det dengang fra Mette Frederiksen på Socialdemokraternes hjemmeside.

I stedet for en kommission kom der altså i stedet en krigsudredning. Det er den, der blev offentligt tidligere i år, og som på flere punkter kritiserede det danske beslutningsgrundlag for at deltage i krigen i Irak.

Derfor ønskede De Radikale, Enhedslisten og SF en genåbning af Irak-kommissionen. Men det afvises nu af udenrigsminister Jeppe Kofod.

/ritzau/