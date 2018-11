Rusland beskyldes for GPS-forstyrrelser ved NATO-øvelse

Rusland forstyrrede GPS-udstyret under NATO-øvelsen, Trident Juncture, i Norge. Det meddeler det norske forsvarsministerium.

Den samme mistanke er blevet rejst af Finland.

Der er ifølge nordmændene blevet sendt støjsignaler i perioden mellem den 16. oktober og 7. november. Signalerne er ifølge det norske forsvarsministerium blevet sendt fra den russiske Kolahalvø.

– Vi følger situationen nøje sammen med de berørte myndighederne, skriver ministeriet.

Både Norges og Finlands luftfartsmyndigheder fremsatte en advarsel til civil luftfart om forstyrrelserne i Laplandsregionen.

Den russiske regering har fra Kreml benægtet, at den har kendskab til støjsignalerne.

Samtidig med Trident Juncture var i gang, holdt Rusland militærøvelser langs norskekysten.

Finland er ikke medlem af NATO, men landet har alligevel deltaget i Trident Juncture. Det tolkes som et signal om, at landet er ved at knytte sig tættere og tættere til den vestlige forsvarsalliance.

50.000 soldater, 250 fly og 10.000 kampvogne, lastbiler og andre køretøjer var med i NATO-øvelsen, som strakte sig over to uger.

/ritzau/NTB