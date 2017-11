USA har anmodet om mere hjælp fra Danmark i kampen mod IS i Irak. Regeringen ønsker at imødekomme anmodningen.

USA har anmodet Danmark om et større bidrag til kampen mod Islamisk Stat (IS) i Irak. Og regeringen ønsker at imødekomme det amerikanske ønske.

Det erfarer Ritzau.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil senere tirsdag meddele planen til Det Udenrigspolitiske Nævn.

Det yderligere danske bidrag skal behandles i Folketingssalen. Ifølge TV2 News er der sikret et flertal.

Regeringen vil ifølge Ritzaus oplysninger sende omkring 30 soldater til al-Asad-basen i Irak til et kapacitetsopbygningsbidrag, hvor danske soldater rådgiver, uddanner og træner irakiske sikkerhedsstyrker.

Det nuværende danske bidrag på den front består af op til 150 soldater.

Desuden vil regeringen sende 12 lægefaglige personer til al-Asad-basen samt et Hercules-transportfly med op til 60 personer. Og det danske radarbidrag forlænges med yderligere et år.

Det nuværende danske bidrag består foruden træningen af irakiske sikkerhedsstyrker og radarbidraget af op til 60 specialstyrker og et stabsbidrag på op til 20 personer til koalitionens hovedkvarterer i regionen.

USA står i spidsen for en international koalition med deltagelse fra over 50 lande, som bekæmper IS i både Irak og Syrien.

Danmark har siden efteråret 2014 bidraget til den kamp. Det er sket med en række forskellige militære bidrag.

Det danske bidrag har tidligere bestået af transportfly, men også F-16-kampfly. Kampfly-bidraget var senest indsat fra juni til december i 2016.

Samuelsen var i sidste måned på besøg på Al Asad-basen. Tidligere i år var også Hjort Frederiksen på besøg hos de udsendte danske soldater på basen.

