Danmark har af USA fået forespørgsel om et større dansk bidrag til Afghanistan, siger Claus Hjort Frederiksen.

Med den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, ved sin side udtalte den danske forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V), tirsdag, at Danmark godt kan finde på at øge antallet af danske soldater i Afghanistan.

– Vi er åbne overfor at øge antallet af vores styrker i Afghanistan, hvis det er nødvendigt, men vi har ikke taget beslutningen endnu.

– Men jeg kan sige, at vi generelt er positive over for at øge vores tilstedeværelse i Afghanistan, siger Claus Hjort Frederiksen på pressemødet.

Over for Ritzau bekræfter forsvarsministeren, at regeringen “for nylig” har fået en forespørgsel fra amerikanerne.

– Der er kommet en anmodning, om vi har mulighed for at sende flere til Afghanistan, og der har jeg svaret, at det ser vi positivt på, siger han.

Claus Hjort Frederiksen har ikke taget stilling til, hvor mange flere soldater, Danmark eventuelt vil sende til Afghanistan. Han kan heller ikke løfte sløret for, hvornår det danske bidrag vil kunne blive øget.

Annonce

– Der er problemer i Afghanistan, og det er vigtigt, at vi deltager. Hvis man tænker det til ende, at Afghanistan skulle bryde sammen, så ville det jo sende millioner af mennesker ud på flugt, som også ville komme her til Europa.

– Så det er ret vigtigt, at vi bidrager til at stabilisere forholdene i Afghanistan, siger forsvarsministeren.

Hvis Danmark øger sit bidrag, så skal soldaterne lave det samme, som de danske soldater, der allerede er udsendt. De er ikke egentlige kamptropper, men sørger blandt andet for sikkerheden i hovedstaden Kabul.

Jim Mattis kommenterede ikke forespørgslen på pressemødet. Men generelt om situationen i Afghanistan sagde han:

– I Afghanistan er vi oppe imod en målrettet fjende.

– Isis (Islamisk Stat, red.) er blevet slået tilbage, al-Qaeda har ikke været i stand til at udføre angreb uden for Afghanistan, og regeringen er besluttet på at arbejde på en lydhør måde fremad med befolkningen. Deri ligger vejen frem.

Danmark har siden 2002 som led i en international indsats ydet både militær og humanitær støtte til Afghanistan.

Danmark har haft kampsoldater i Afghanistan siden 2002 og 12 år frem. I hovedparten af krigen har Danmark bidraget med op til 750 soldater. Mindst 13 milliarder kroner er blevet brugt på militære udgifter.

/ritzau/