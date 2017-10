Flådestationen i Korsør står til at få en gevaldig opgradering i det forsvarsudspil, der præsenteres onsdag.

Forsvarsudspillet vil indeholde investeringer i Flådestation Korsør på mellem 200 og 350 millioner kroner. Det erfarer Sjællandske Medier.

Pengene skal gå til en udvidelse af inderhavnen, der tidligere har været bremset af et stop for investeringer.

Sjællandske Medier har ligeledes erfaret, at Korsør bliver hjemsted for en af hærens tekniske skoler.

Korsør ligger i Slagelse Kommune, der også huser Gardehusarregimentet i Slagelse. Dermed står kommunen til at nyde ekstra godt af det kommende forsvarsforlig, der forventes at betyde flere frivillige værnepligtige også.

– Det betyder, at vi på vores kaserne i Slagelse kan få endnu flere, end vi har i dag.

Annonce

– Det er positivt. Men samtidig får vi også tvangen ud af værnepligten. Det skal ikke være en pligt, men en ret, mener Villum Christensen (LA), byrådsmedlem og forsvarsordfører på Christiansborg til Sjællandske.

Venstres gruppeformand i Slagelse Kommune, Knud Vincents, glæder sig ifølge Sjællandske Medier over nyheden. Både grundet opgraderingen af forsvaret og til flere arbejdspladser.

– Det er også store og vigtige arbejdspladser – ikke kun inden for kommunen, men også for mange i lokalområderne, siger Knud Vincents,

Han har ifølge avisen arbejdet for at sikre arbejdspladser via sin post i Venstres forretningsudvalg.

/ritzau/