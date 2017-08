Regeringen vil lade Forsvaret overtage dele af arbejdet med grænsekontrollen samt andre bevogtningsopgaver, erfarer TV2 før fremlæggelsen af planen fredag. En opgave som Hjemmeværnet pt. også bistår politiet med.

Med forbehold for, at han ikke kender planens detaljer, erklærer Jesper K. Hansen sig skeptisk. Han er formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for stampersonel:

– Hvis politikerne beslutter sig for det, så stiller vi os jo ikke op og siger nej. Så løser vi opgaven.

– Men jeg vil bare sige, at vi ligesom politiet er presset. Der står ikke en hel bunke af os og venter på at få nye opgaver fra politikerne, siger han til Ritzau.

Det er uvist, hvornår eller hvor mange betjente regeringen vil lade udskifte med soldater. Men det sker ifølge TV2 for at kunne frigøre politiressourcer – blandt andet til den verserende bandekonflikt i Aarhus og København.

– Hvis politikerne vil sætte Forsvaret ind, så er det fint nok. Men jeg har bare ikke fantasi til at se, hvor de skulle skaffe ressourcerne fra, siger Jesper K. Hansen.

Annonce

– Er det redningshelikopteren, afvisningsberedskabet eller sejladsen ved Grønland, vi skal droppe? Det må have en konsekvens, hvis vi skal træde til i større målestok.

Soldaternes formand minder regeringen om, at Danmark næste år sender 200 mand til Estland og Polen som led i Natos fremskudte forsvar – og derudover fire F-16 jagerfly for at overvåge luftrummet.

Tidligere er en beredskabsstyrke fra Forsvaret blevet uddannet til at kunne støtte politiet i forbindelse med bevogtning og adgangskontrol ved modtage- og visitationscentre for asylansøgere.

Hvad nye opgaver ved grænsen og andre bevogtningsopgaver vil kræve af ekstra uddannelse til soldaterne kan Jesper K. Hansen ikke sige noget om:

– Politiet må vurdere, hvad der er nødvendigt, siger han.

Det overrasker Politiforbundet, at regeringen ifølge TV2 vil sætte militær ind på grænsen i en fredstid.

– Selv om vi har en bandekrig, er vi stadig i fredstid. Og jeg er meget overrasket over, at man vil sætte militæret ind til civilopgaver i fredstid, siger politiformanden til Ritzau.

Adspurgt om regeringen ikke har ret i, at politiet har brug for at få frigivet hænder, svarer Claus Oxfeldt:

– Jo, selvfølgelig har vi det. Men samtidig vil Moderniseringsstyrelsen ikke lave en aftale med Politiforbundet om 54 politikadetter, der 1. september skal ned og assistere ved grænsen.

– De er ved at uddanne sig, men kommer ikke afsted, fordi man ikke vil honorere de simple krav, vi har.

Danmark indførte grænsekontrol 4. januar 2016 og har siden forlænget den adskillige gange. Schengen-reglerne tillader i helt ekstraordinære situationer midlertidig grænsekontrol i op til to år.

EU-Kommissionen har bedt Danmark om at udfase grænsekontrollen inden november, men regeringen har meddelt, at grænsekontrollen opretholdes, så længe det er nødvendigt.

/ritzau/