Indlæg af Rasmus Jarlov, forsvarsordfører for Konservative og formand for Folketingets forsvarsudvalg

Den sidste tid har der cirkuleret nogle helt udokumenterede rygter om, at der skulle komme store omstruktureringer i Forsvaret ved det kommende forsvarsforlig, som regeringen agter at indgå med et forsvarsvenligt flertal her til efteråret. Heriblandt at regimenterne skulle blive nedlagt.

Det må undre, at der ikke skal mere til end at skrive en artikel, hvor man påstår at have anonyme kilder, før så mange mennesker tager det for pålydende. Lars Møller skriver artikler om Forsvarets undergang og flere andre debattører kører videre i samme spor om, at det hele bliver forfærdeligt. Jeg vil derfor gerne give mit bud på, hvad der kommer til at ske i det kommende forlig.

Jeg kan ikke gå ret meget i detaljer. For det øjeblik jeg formulerer, at noget kan eller bør ske, kan der gå sport i at få det til at gå anderledes for politiske modstandere. Det vil skade den forsvarsvenlige sag, som jeg forsøger at fremme. Men nogle hovedelementer i det kommende forlig, føler jeg mig på sikker nok grund til at byde på:

Først og fremmest bliver det kommende forlig en styrkelse af Forsvaret. Det er der ikke meget tvivl om. Regeringen har meldt krystalklart ud, at den ønsker et øget forsvarsbudget, og i modsætning til mange andre politikområder, er der på forsvarsområdet flertal i Folketinget for regeringens politik.

Der er ikke som med topskatten eller politiskolen et flertal i Folketinget, som ønsker noget andet end regeringen. Både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har gjort det klart, at de støtter ambitionen om at hæve forsvarsbudgettet. Så det bliver hævet.

Stod det til Konservative kom vi op på 2% af BNP. Det skal vi dog ikke regne med flertal for. Så langt ønsker hverken V, LA eller S at gå. Mit bud er, at der bliver råd til at fylde de huller, som er i Forsvarets økonomi i dag efter kampflyaftalen og de øgede udgifter til krigsskadeerstatninger. Og derudover bliver der råd til nye materielanskaffelser og øget kampkraft i betydeligt omfang. Det bliver ikke småtterier, men det bliver heller ikke lige så meget, som mange af os kunne drømme om. Nærmere kan jeg nok ikke komme det.

Dommedagsprofetierne og grædekoneriet om, at det kun bliver en styrkelse af Forsvaret på papiret, bør man lægge væk.

Selvfølgelig vil der være nogle budgetposter, som bliver beskåret. De meget berømte budgetanalyseforslag bliver næppe alle gennemført, men nogle af dem gør muligvis. Når man hvert femte år laver forsvarsaftaler, ville det være uansvarligt og ødselt, hvis der ikke var steder i organisationen, man besluttede at spare.

Så nogle steder vil der blive skåret. Men det afgørende er, at der så bliver tilført flere penge andre steder, så det samlede budget kommer til at stige.

Vi er IKKE på vej mod en ny barbering af Forsvaret. Det modsatte er tilfældet.

Jeg kan ikke forestille mig, at regimenterne kommer til at blive nedlagt. Jeg har ikke hørt om den slags planer, der er ingen politisk opbakning til det, forsvarsministeren har afvist det, og jeg tror slet ikke, det bliver foreslået.

Forsvarets fokus bliver i højere grad på at kunne støtte vores allierede i Østersøregionen. Det er et betydeligt paradigmeskift fra de senere års fokus på primitive terrororganisationer i Mellemøsten.

Der kommer mere fokus på at kæmpe mod en avanceret modstander. Det betyder, at der skal indkøbes anderledes materiel og opstilles andre typer kampenheder. Regeringen har allerede meldt ud, at den ønsker at genskabe en dansk brigade. Det håber og tror jeg, der bliver opbakning til.

Derudover er jeg spændt på, hvor meget opbakning vi kan få til at øge kampkraften i Hæren og Søværnet. Mit bud vil være, at Flyvevåbnet ikke får ret meget mere efter kampflyaftalen, selvom det ville være fornuftigt med luftværn og et større antal F35 end de 27, som er besluttet.

Der bliver kamp om blandt andet øget værnepligt, missilforsvaret, ubådsbekæmpelse og hvorvidt Forsvarets skoler og øverste ledelse skal beskæres/centraliseres yderligere. På disse områder tør jeg ikke spå om, hvordan det ender.

Det ville skade Forsvarets sag at give bud på flere detaljer. Men dette var lidt om den forventede retning, og jeg håber i det mindste, det kan stoppe snakken om, at der skulle være store besparelser og nedskæringer på vej, for det er der ikke.

Tværtimod går vi formentlig lidt lysere tider i møde i det danske forsvar.