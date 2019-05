Prioritering af effektiv uddannelse

Cubic Global Defense har gennem årtier leveret simulationsudstyr til den mest krævende uddannelse og træning af militære styrker i den vestlige verden. Vore tætteste samarbejdspartnere anvender således Cubic instrumenterede laserduelsystemer.

Danmark har nogle af verdens bedste soldater, men på grund af rigide arbejdstidsbestemmelser og få ressourcer til merarbejdsbetaling så er enhedernes uddannelsestid begrænset. Hver time til uddannelse og øvelse skal anvendes optimalt.

»Det er et stort behov for – hvilket jeg heller ikke kan se i forsvarsbudgettet – at øge antallet af tropper og forbedre og vedligeholde træningen af de unge mænd og kvinder, som skal være den næste generation af danske krigere. Vi har et godt samarbejde med Danmark. Danskerne tager til de værste krigsområder, og vi skal være sikre på, at vores gode danske allierede har det nødvendige udstyr og mandskab, som de skal bruge og fortjener.« USA-ambassadør i Danmark Carla Sands i Berlingske den 2. februar 2019

Ved en kontinuerlig anvendelse af instrumenterede laserduelsystemer bliver hver uddannelses- eller øvelsestime stærkt forbedret. Uddannelse og øvelser af høj kvalitet skaber interesse og fokus på enhedernes taktiske uddannelse.

Instrumenterede laserduelsystemer skaber naturlig konkurrence om at klare sig bedst muligt på øvelserne, og de enheder der klarer sig bedst på øvelser, er også dem der går sejrrigt ud af kampene.

Instrumenterede laserduelsystemer gør det helt naturligt for hæren at prioritere uddannelse og øvelse over alt andet.

Cubic Global Defense udvikler sine instrumentering til sine laserduelsystemer i sit danske datterselskab i Helsingør, Cubic Technologies Denmark Aps.