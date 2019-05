Politikere vil have Forsvaret til at undersøge krænkelser

Der er ikke behov for politisk indblanding, efter at 100 kvinder har berettet om sexistisk kultur, tilråb eller fysiske krænkelser fra deres mandlige kolleger i Forsvaret.

Det mener en række forsvarsordfører.

I stedet bør det i første omgang være op til ledelsen i Forsvaret at undersøge kulturen og arbejdsmiljøet i Forsvaret.

– Det er mit indtryk, at forsvarschefen og ledelsen ikke går på kompromis på arbejdsmiljøet.

– Det skal gerne være det gode arbejdsmiljø og den gode indsats, der kendetegner det danske forsvar. Så jeg forventer, at det er noget, der er fokus på, siger forsvarsordfører Peter Juel-Jensen (V).

Hos Socialdemokratiet mener forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen også, at det er ledelsens ansvar at træde i karakter i denne sag.

Samtidig er han klar til at gå ind i sagen, hvis der ikke sker en forbedring.

– Hvis Forsvaret ikke selv finder ud af det, så vil jeg gerne give et meget klart budskab om at tage denne sag alvorligt, siger Henrik Dam Kristensen (S).

SF kalder tallene “chokerende”, og forsvarsordfører Holger K. Nielsen mener også, at det bør undersøges af Forsvarets ledelse. Han udelukker dog heller ikke, at Forsvarets Auditørkorps skal indblandes.

– Vi taler alle om, at der skal flere kvinder i Forsvaret. Så kan vi jo ikke have en situation, hvor kvinder bliver krænket seksuelt som tilfældet tilsyneladende er her.

– Det er noget, som det nye Folketing må tage alvorligt og følge op på, siger Holger K. Nielsen (SF).

Forsvarschef Bjørn Bisserup er klar til at gennemføre undersøgelser af kvinders forhold i Forsvaret.

– Jeg er sikker på, at der nok er et mørketal, vi ikke kender til. Og derfor vil jeg bestemt heller ikke afvise, at vi gennemfører en undersøgelse, så vi kan få klarhed omkring det, siger Bjørn Bisserup til Politiken.

Den udmelding er forsvarsordfører hos Det Konservative Folkeparti Naser Khader “tilfreds” med.

– Det (kvindernes henvendelser, red.) skal vi tage alvorligt. Så er jeg meget glad for, at forsvarschefen siger, vi skal have det undersøgt og gøre noget ved det, siger han.

/ritzau/