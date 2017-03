Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen var d.19. marts i Irak for at besøge de danske bidrag, der deltager i kampen mod terrororganisationen ISIL. Med på turen var også Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti og Morten Østergaard fra Radikale Venstre.

På Facebook kan man læse at turen gav de tre partiformænd et godt førstehåndsindtryk af situationen i landet og af de udsendtes opgaver og indsats.

Morten Østergaard



Mette Frederiksen



Kristian Thulesen Dahl



Udtalelserne vækker glæde fra de konservatives lejr, hvor forsvarsordfører Rasmus Jarlov udtaler: