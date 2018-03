Polen indgår historisk våbenhandel med USA

Polen indgik onsdag den største våbenhandel i landets historie. Ifølge Reuters skete det med underskrivelsen en aftale med USA om at købe Raytheon Companys Patriot missil forsvarssystem for 4,75 milliarder dollar (omkring 29 milliarder kroner).

Det er et vigtigt skridt, der skal modernisere landets militær over for et mere konfrontationssøgende Rusland.

– Dette er et usædvanligt og historisk øjeblik. Dette er Polens indføring i en helt ny højteknologisk og moderne verden af våben og forsvar, sagde Polens præsident, Andrzej Duda, da han underskrev aftalen ved en ceremoni.

Nato-landet Polen har accelereret bestræbelserne på at få moderniseret landets nedslidte og forældede forsvar, efter at Rusland har annekteret Krim.

To tredjedele af Polens våben er fra den kolde krigs tid, da landet indgik i den sovjetledede warszawapagt.

Den russiske viceudenrigsminister, Vladimir Titov, sagde i november, at Patriot missiler er “en del af en amerikansk plan om at omringe Rusland med missilforsvarssystemer under påskud af at svare igen på opdigtede trusler mod sikkerheden”.

Den omfattende våbenhandel sker efter masseudvisninger af russiske diplomater fra USA og en række europæiske lande – deriblandt Polen – som reaktion på et nervegiftangreb på den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter den 4. marts i Salisbury i England.

De første leveringer af det avancerede jord-til-luft missilsystem, der er designet som forsvar mod fly, krydsermissiler og ballistiske missiler, ventes i 202.

/ritzau/Reuters