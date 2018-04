PODCAST : Hvordan indkøber Forsvaret gear og grej?

Hvad er et udbud, og hvordan foregår hele processen? Og hvem er de mennesker der køber gear og grej til Forsvaret? Lyt med i første udgave af vores nye podcast serie 0-5 Oscar.

Annonce Annonce

I denne første episode af Podcasten 0-5 Oscar er gæsten generalløjtnant Flemming Lentfer.

Han er chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. I daglig tale kaldet FMI. Det er dem som står for indkøb til Forsvaret. Vi snakker alt fra blomsterbuketter til pansrede mandskabsvogne.

Og der er mange der har en mening, om det der købes til Forsvaret, og dem der står for indkøbet – altså FMI.

Men hvordan foregår sådan en indkøbs process – et udbud? Det er der til gengæld ikke mange der kender ned i detaljen. Og hvad laver FMI egentlig?

– Hvordan starter et udbud?

– Hvilke overvejelser bliver der gjort?

– Er det en person der sidder bag et skrivebord i Ballerup som finder ud af hvilke støvler du skal gå i, eller hvilken PMV du skal køre i?

– Hvem sætter de specifikke krav?

– Og hvordan finder man vinderen i et udbud?

… er blot nogle få af de spørgsmål du kan få svar på i denne første episode af 0-5 Oscar.

Vi har fået Flemming Lentfer til at forklare en udbudsprocess (et indkøb) fra A til Z.

Og til sidst som bonus, er der seneste nyt omkring den nye nordiske kampuniform NCU.

Vær med på en lytter, og bliv lidt klogere på Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og på begrebet ‘udbud’.