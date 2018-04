Pentagon har midlertidigt frabedt sig leverancer af F-35-kampfly

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har midlertidigt frabedt sig yderligere leverancer af F-35-kampfly fra flyproducenten Lockheed Martin.

Det sker, som følge af uenighed over hvem der skal dække omkostningerne for reparation af en produktionsfejl, der sidste år blev fundet på flere end 200 af flyene.

Det oplyser tre unavngivne personer tæt på sagen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sidste år stoppede Pentagon med at tage imod F-35-kampfly i 30 dage. Beslutningen kom, efter at ministeriet havde opdaget rust mellem de udvendige kulfiberpaneler og selve skroget.

Da en løsning på problemet var fundet, blev leverancerne genoptaget, og Lockheed Martin nåede sine leveringsmål for 2017.

Men nu er leverancerne til Pentagon altså igen blevet sat på pause. Det skyldes angiveligt en strid over et mere komplekst problem, der kan betyde, at teknikere er nødt til at rejse verden rundt for at reparere de berørte fly.

De unavngivne kilder fortæller til Reuters, at det også kan påvirke udenlandske kunder, når Pentagon stopper med at tage imod flere F-35-kampfly.

Ifølge to af kilderne er hidtil to udenlandske regeringer stoppet med at tage imod flere F-35-fly som følge af betalingsstriden.

En talsmand for Lockheed Martin oplyser, at produktionen af F-35 fortsætter, og at flyproducenten er sikker på, at den nok skal nå sine leveringsmål på 91 fly i 2018.

– Mens alt arbejde på vores fabrikker fortsætter, så har Joint Program Office (programkontoret bag udviklingen af kampflyet, red.) midlertidigt suspenderet modtagelsen af flere fly.

– Det sker, indtil vi er blevet enige om en aftale om et kontraktmæssigt spørgsmål. Vi forventer, at det snart bliver løst, udtaler flyproducenten.

Herhjemme gav et flertal i Folketinget efter ti års tøven kort før jul sidste år det endelige grønne lys til indkøbet af Danmarks 27 nye F-35-kampfly, der skal afløse de udtjente F-16-jagere.

Forsvarsministeriet havde således bedt om lov til at bruge 16,37 milliarder kroner, der er den beregnede indkøbspris på de 27 fly.

I alt ventes prisen for flyene inklusive drift og vedligehold over de næste 30 år at løbe op i 57 milliarder kroner.

Det gør dem til den største enkeltstående investering for staten nogensinde.

/ritzau/