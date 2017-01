DELT 332 GANGE DEL DEL

Patruljekursus ved Jægerkorpset er hårdt, og det er ikke alle, der gennemfører. Men hovedparten af dem, der stopper, vælger selv at kaste håndklædet i ringen – og alle får noget med hjem.

Kaptajn Morgan Klarskov, Chef for Jægerkorpsets Training Wing, mener at flere burde prøve kræfter med patruljekursus.

”Jeg ved, at der er nogle, som undlader at søge, fordi de er bange for ikke at gennemføre. Men jeg mener faktisk, at det allerede er en sejr at søge. Så får du prøvet dine muligheder af i stedet for at gå og putte dig.

Alle får noget ud af det.

Også dem, der må stoppe, for de har lært noget om deres egne grænser, som de kan bruge i fremtiden”.

”-Man møder sig selv, når man har gået alene en hel nat med oppakning og ikke ved, hvornår øvelsen er færdig…”

Et skridt på vejen til at blive jæger

Patruljekursus er obligatorisk, hvis du skal være jægersoldat. Alle, der gennemfører kurset, får at vide, om de kan optages på det 6-ugers aspirantkursus, der giver adgang til uddannelsen som jægersoldat.

Derfor er der mange, der bruger patruljekursus som en pejling af, om Jægerkorpset kunne være noget for dem. Det, synes Morgan Klarskov, er en god idé.

”Jeg valgte selv patruljekursus uden at vide, om jeg ville gå hele vejen og blive jæger. Man behøver ikke være afklaret på forhånd – der er en modning undervejs.

Når folk begynder at falde fra, vokser selvtilliden selvfølgelig hos dem, der bliver tilbage. De får lyst til at få endnu flere udfordringer, og det giver dem naturligt blod på tanden til at søge videre.

Men patruljekursus er godt at have, selvom du ikke bliver jægersoldat. Et patruljemærke på skulderen giver ofte nye muligheder og spændende opgaver tilbage i enhederne”.

Én skal være den sidste …

Man skal være forberedt på at blive presset hårdt på patruljekursus med lange øvelser med kun få timers søvn. Det er ikke mindst psyken og viljen, der kommer på prøve.

”Man møder sig selv, når man har gået alene en hel nat med oppakning og ikke ved, hvornår øvelsen er færdig”, siger Morgan Klarskov.

De, der søger patruljekursus, er typisk nogle af de bedste ude ved deres enheder. Derfor kan det være en belastning for de deltagere, der oplever at blive sidst flere gange i træk – da de er vant til at være blandt de første. Det kan give dem lyst til at trække sig og stoppe kurset. ”Jeg plejer at sige, at én skal jo være den sidste – og jeg synes ikke at folk skal stoppe selv.

Så længe vi ikke har pillet dem fra, er de med. De skal stole på os – vi skal nok vurdere deres evner.

Hvis folk selv melder fra, er de afskåret fra at blive optaget senere, men hvis vi vælger at stoppe dem, enten fordi de er skadede, eller fordi de ikke er i god nok træning, kan de vælge at træne sig op til at søge igen på et senere tidspunkt”.

Man bliver jo ikke yngre

Morgan Klarskov opfordrer alle, der har en drengedrøm om at blive jægersoldat til at tage drømmen alvorligt og søge.

”En dag kan det være for sent – og man fortryder som bekendt kun det, man ikke prøver. Selvfølgelig kan du vente et år med at søge, hvis du vil i bedre form – men det skal ikke blive en sovepude.

Der kan være undtagelser, men de bedste kandidater vi optager er typisk mellem 22-25 år.

Jeg har oplevet nogle, som udskød at søge, fordi de ville træne lidt mere, og så fik de en skade og måtte vente et år – og hvis man først er blevet 27-28 år, kan det pludselig være sværere at træne sig op”.

Morgan Klarskovs træningstips til jægere

Træn orienteringsmarch med oppakning. Det overrasker de fleste, hvor hårdt det er at gå i lang tid med mange kilo på ryggen – og det er her den største gruppe bliver sorteret fra.

Vær i god allround form i hele kroppen. Men pas på med ikke at overtræne. Hvis man møder toptrænet, ser vi nogle gange, at formkurven har peaket og falder under kurset.

Træn svømning. Du skal være en god svømmer, og med tiden skal du også kunne svømme med påklædning.

Info

Uddannelsen foregår på Flyvestation Aalborg. Ansøgningsfrist 1. august 2016.

Typisk starter der ca. 40 på patruljekursus og af dem gennemfører ca. 15.

På aspirantkursus starter ca. 15 personer og 30-50 % gennemfører og fortsætter på uddannelsen til jægersoldat.

Du kan finde mere information og ansøgningsskema på: www.forsvaret.dk/specialstyrker

Er du tjenestegørende og udelukkende ønsker at søge patruljekursus, skal du sende en motiveret ansøgning via kommandovejen til Jægerkorpsets myndighedspostkasse JGK-MYN-

Har du spørgsmål vedr. uddannelsen kan du skrive til [email protected]

