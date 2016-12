DELT 75 GANGE DEL DEL

Forsvaret er i gang med at indkøbe Pansrede patruljekøretøjer. Officielt er der to køretøjer der kæmper om ordren. Begge køretøjer har netop været gennem en lang og grundig test i Oksbøl. Men der er også en tredje mulighed.

Hæren har behov for en bedre grundbeskyttelse af de pansrede patruljekøretøjer. Derfor er FMI i gang med et udbud for at finde køretøjer der skal supplere den eksisterende flåde af Mowag Eagle IV.

Aktuelt har Hæren et kampgruppe behov på 36 køretøjer nye pansrede patruljekøretøjer (i PATROL konfigurationen) til beredskab.

– Vi køber 36 stk. til at starte med, og så er rammeaftalen lavet sådan, at vi kan købe flere hvis vi ønsker det i de kommende år. Derefter kan vi lave anskaffelserne i forhold til Hærens behov, i en fleksibel tilgang, forklarer chefen for landkapacitet ved FMI, oberst Anders Mærkedahl til krigeren.dk

Den eksisterende flåde EAGLE IV benyttes til træning/fredstid.

To kandidater og et parallelt spor

Da udbuddet blev skudt i gang, var der i alt 11 producenter der søgte om prækvalifikation. 5 af dem blev prækvalificeret og ud af dem er der to ansøgere tilbage. Begge fra General Dynamics :

OCELOT – Force Protection Europe Limited (General Dynamics Force Protection Europe), England.

EAGLE V – General Dynamics European Land System Mowag GmbH., Schweiz.

Amerikanske Oshkosh blev også prækvalificeret, men i stedet for at aflevere et direkte tilbud, anbefalede de Forsvaret, at man kiggede på en Foreign Military Sales (FMS) case.

– Det var et tidsmæssigt sammenfald der gjorde, at Oshkosh anbefalede en FMS case. Grunden er at Oshkosh omkring INDO 1 (første tilbud, red.) tidspunktet fik en kæmpe kontrakt i USA, og fordi at andre nationer også er interesseret i en FMS case på det her område fortæller Anders Mærkedahl.

Når amerikanske Oshkosh tilbyder deres Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) via en såkaldt ”Foreign Military Sale” (FMS) case, betyder det at Forsvaret skal købe gennem US Army og ikke direkte hos producenten Oshkosh.

Det har en økonomisk fordel, da US Army netop har bestilt ca. 17.000 stk.

Planen er at US Army og US Marine Corps skal have erstattet intet mindre end 55.500 køretøjer i denne kategori. En beslutning der træffes november 2018.

Alene low-rate ordren på 17.000 køretøjer er med til at presse prisen, som pt. ligger på ca. $258.000. En pris der anslås at være under halv pris af konkurrenterne.

I juni 2016 bekræftede British Ministry of Defence, at de ligeledes overvejer en FMS aftale på 450-1.500 stk Oshkosh JLTV i forhold til FMS aftale.

Litauen, Holland, Polen, Kroatien og Norge er også på listen over potentielle JLTV købere.

Udbud fortsætter uforandret

Det sikre holdepunkt i dette udbud er Eagle 5 og Ocelot. De er udgangspunktet. Og de begge har været testet gennem 2 1/2 måneds hårdt forløb i Oksbøl. Nu er man i gang med at samle resultaterne, således der kan udarbejdes en rapport, som skal bruges i den samlede vurdering af de to køretøjer.

– Vi er endnu ikke helt skarpe på om Oshkosh programmet overhovedet lever op til de mindstekrav vi har sat på køretøjet. Så når vi er færdige med vores ordinære udbudsproces, ser vi på det tidspunkt hvordan FMS casen ser ud… og om det reelt er en option. Og afhængig af hvordan settingen er på det tidspunkt (foråret 2017, red.), så må vi forholde os til det.

– Pointen er, at målet fra vores side som indkøbsorganisation, er at vi er nødt til at sikre os at markedet er undersøgt, så Hæren i sidste ende får det bedste produkt, til den bedste pris, slutter Mærkedahl.

FMI oplyser at udbudsreglerne er overholdt, og at MOWAG og Force Protection er orienteret om dette parallelle forløb.

I forbindelse med PMV udbuddet, havde man også kandidaterne til en langt og hårdt testforløb i Oksbøl. Læs om det meget omfattende program her.

Fem varianter

Forsvarets nye pansrede patruljekøretøjer skal kunne leveres i følgende konfigurationer:

Patrulje (til brug i rollen som føringskøretøj, forbindelseskøretøj og transport af personel ved forskellige enheder, men primært ved let opklaringsenheder og militærpolitienheder)

Electronic Warfare (til brug med specialudstyr ved indhentningskapaciteter ved Hærens Efterretningsenheder)

Støtte (til personeltransport ved logistikenheder)

2 x Rekognoscering (åben og lukket) (til brug ved spejder-, eskorte- og overvågningsenheder ved let opklaringsenheder)

Tidsplan

Forventet tidsplan for anskaffelse af pansrede patruljekøretøjer:

SEP 2016 – Afprøvning af kandidater går i gang

DEC 2017 – Forventet indgåelse af kontrakt

APR 2018 – Levering af Pre-serie

APR 2019 – Levering af sidste batch køretøjer

*Aktstykke forventes i 2017

