Partier kendte ikke til farer ved få kampfly

Det vækker opsigt på Christiansborg, at Forsvaret i en intern risikoanalyse vurderer, at for få nye kampfly i værste fald kan resultere i dræbte piloter og totalhavarerede fly. Simpelthen fordi piloterne risikerer ikke at få nok træning.

Det skriver Altinget.

Forsvarsforligskredsen besluttede i juni 2016 kun at anskaffe 27 nye F-35-kampfly til erstatning for de nuværende 44 F-16-fly.

”Det er ikke noget, der overhovedet har været oppe i forbindelse med forhandlingerne. Det bliver vi nødt til at have vendt i forligskredsen,” siger Socialdemokratiets forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen, som deltog i forhandlingerne i 2016, til Altinget.

Oprindeligt var det planen at anskaffe 48 fly. Det blev sidenhen reduceret til 30 fly. Da F-35 i juni 2016 blev valgt, så var man endt på 27 fly, efter at et eksternt konsulentfirma havde regnet sig frem til, at det var nok.

For at kunne nøjes med så få fly, så skæres der også ned på antallet af træningstimer for piloterne fra maksimalt 140 til maksimalt 115 timer om året. Nato’s anbefaling lyder på 180 årlige flyvetimer. Den reduktion kan vise sig at få fatale konsekvenser.

“Der er risiko for, at det planlagte antal flyvetimer til gennemførelse af træningsprogrammerne ikke er tilstrækkeligt til at sikre det flyvesikkerhedsmæssige niveau hos piloterne. Risikoen kan udmøntes i tab af materiel og personel i yderste konsekvens,” fremgår det flere steder i et stort risikokatalog, som Projekt Nyt Kampfly-kontoret i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har udarbejdet, og som Altinget har fået indsigt i.

Dansk Folkeparti var ligesom Socialdemokratiet også med ved forhandlingsbordet i 2016. Partiet stillede allerede dengang spørgsmål ved, om 27 fly kunne løse de opgaver, som politikerne ønskede.

”Vi var bekymrede for, om 27 fly var nok. Men vi blev lovet, at vi ville have nøjagtig de samme operative kapaciteter i fremtiden, som vi har i dag. Det var hele grundlaget for, at vi gik med til den her aftale,” fastslår Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Jeppe Jakobsen, der nu vil give forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mulighed for at forklare sig.

”Forsvarsministeren skal have lov til at forklare, hvordan det hænger sammen med den aftale, vi havde,” siger Jeppe Jakobsen.