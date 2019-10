Overlæge i Forsvaret: Vi bør have adgang til soldaters journaler

Screening af soldater, der skal udsendes, ville være sikrere, hvis læger fik automatisk adgang til deres sundhedsdata, mener overlæge i Forsvaret

Da overlæge Susanne Bach Lausten i slutningen af 2017 var udsendt som feltlæge, fik en af de danske soldater i lejren blindtarmsbetændelse. Han skulle derfor flyttes fra lejrens lille felthospital til et større militærhospital, så han kunne blive opereret.

”Vil du også pakke min medicin?,” spurgte han Susanne Bach Lausten, da han skulle flyttes.

”Medicin?”, tænkte hun, for det stod der intet om i den journal, hun havde adgang til. Men blandt hans ejendele fandt hun ganske rigtigt en æske med piller. Blodfortyndende piller.

”Hvis vi havde vidst, at han fik den medicin, var han aldrig blevet godkendt,” fortæller Susanne Bach Lausten, der i dag er overlæge i Forsvarets Sanitetskommando og chef for militærmedicinsk udvikling, til Kristeligt Dagblad.

Hun mener derfor, at det ville være en god idé at ændre screeningen, så lægerne får automatisk adgang til soldaternes sundhedsdata og medicinkort. For ifølge hende vil det betyde, at man i højere grad kunne sikre, at det kun er soldater med det rette helbred, der bliver sendt på mission.

I dag foretager militærlægerne et fysisk og psykisk tjek af blandt andet hjerte-rytme, lungekapacitet, syn og hørelse.

De spørger desuden ind til soldatens psykiske tilstand: Hvordan sover du for tiden? Har du mareridt? Hvordan går det derhjemme?

Men lægerne er også i høj grad afhængig af, at soldaterne selv fortæller om deres helbred. Om de for eksempel har astma, ptsd (posttraumatisk stress-forstyrrelse) eller tager blodfortyndende medicin.

Det er bare ikke altid, at lægerne får den fulde historie. For soldaterne kan komme til at tilbageholde informationer eller simpelthen glemme at oplyse dem. Og oplevelser med manglende helbreds-informationer, som med soldaten og den blodfortyndende medicin, mener overlægen ikke er sjældne:

”Jeg vurderer, at det sker jævnligt. Men vi ved det jo af gode grunde ikke, fordi vi ikke opdager det.”

Ifølge Susanne Bach Lausten kan det have alvorlige konsekvenser, hvis de soldater, der bliver udsendt, ikke har et helbred, der lever op til forsvarets standard.

For eksempel kunne soldaten med blindtarmsbetændelse have udsat sig selv og deres soldaterkollegaer for unødvendig fare. For hvis han af den ene eller anden grund bliver såret og begynder at bløde, ville det være svært at stoppe blødningen. Det kunne have betydet, at han ikke havde været i stand til at redde sig selv, men måtte have sine kolleger til det.

Men Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, mener, at det er et for stort indgreb i soldaternes privatliv, hvis militærlægerne får automatisk adgang til soldaternes sundhedsdata:

”Det er at skyde gråspurve med kanoner. Og det går langt ud over, hvad man med rimelighed kan forvente af en medarbejder.”

