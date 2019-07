OVERBLIK: Søværnet har siden år 2000 været særdeles aktive i farvande langt væk fra Danmark.

Regeringen med udenrigsministeren og forsvarsministeren i spidsen ser positivt på at tilslutte sig et britisk forslag om en fælles flådemission, der skal beskytte skibe gennem Hormuzstrædet.

Danske krigsskibe har siden år 2000 været særdeles aktive i farvande langt væk fra Danmark.

En stor del af indsatsen er foregået i forlængelse af Irak-krigen, men en mangeårig indsats mod pirateri i det østlige Afrika har også præget Søværnets opgaver.

Her er nogle af de største operationer, Søværnet har deltaget i de seneste 20 år:

* 2001: Efter angrebet mod World Trade Center i New York iværksættes Natos artikel 5. Natos såkaldte musketered udløser en gensidig forsvarsforpligtelse ud fra princippet om, at et angreb på én allieret betragtes som et angreb på alle.

Operationen ved navn “Operation Active Endeavour” fortsætter frem til 2010, hvor flere danske fartøjer patruljerer i Middelhavet.

Korvetten “Olfert Fischer”, ubåden “Sælen” og støtteskibet “Absalon” er tre af seks danske fartøjer, der deltager.

* 2003: Ubåden “Sælen” pensioneres i 2004, men kort inden sin pension bliver “Sælen” den første danske ubåd, der har deltaget i krig. Det sker med et bidrag til missionen “Operation Iraqi Freedom”, der er den USA-ledede invasion af Irak.

Mens ubåden patruljerer omkring Hormuzstrædet, arbejder korvetten “Olfert Fischer” i den nordlige del af den Arabiske Golf frem til juni 2003.

* 2008: Forsvaret sender inspektionsskibet “Thetis” til farvandet ved Afrikas Horn. Her skal skibet eskortere skibe med nødhjælp og skærme dem fra pirater.

Indsatsen omkring Afrikas Horn mod pirater fortsætter helt frem til december 2015. Hovedsageligt i Nato-regi under navnet “Operation Ocean Shield”. Støtteskibene “Esbern Snare” og “Absalon” samt fregatten “Iver Huitfeldt” deltager i Nato-indsatsen.

* 2013: Søværnet hjælper med at fragte mere end 1300 ton komponenter til kemiske våben ud af Syrien. De kemiske våben tilhørte det syriske regime. Fregatten “Peter Willemoes” og støtteskibet “Esbern Snare” deltager i operationen, der slutter i maj 2014.

* 2019: Fregatten “Niels Juel” sejler som en del af hangarskibsgruppen omkring det franske hangarskib “Charles de Gaulle” fra 4. marts til 27. april 2019.

Kilder: Forsvaret og DR.

/ritzau/