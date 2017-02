OPDATERET: Forsvaret følger situationen

Der har løbende været fly i luften og skibe i området omkring det portugisiske fragtskib, der stødte mod grund fredag aften. Forsvaret følger situationen og opfordrer folk i områderne mellem Samsø, Horsens Fjord og Vejle Fjord til at holde øjnene åbne.

13-02-2017 – kl. 12:20

Af Værnsfælles Forsvarskommando



— Opdatering mandag den 13/2 kl. 12.20 —

Vejret har nu artet sig således, at det har været muligt af få en dykker til at se nærmere på skibets skader. Dykkeren har foreløbig kunnet konstatere, at skibet har fået en 50 meter lang og 20 centimeter bred revne på langs af skibets venstre side ved en brændstoftank. Dykkeren kunne desuden konstatere, at det ser ud som om olien er størknet ved mødet med det kolde vand, og at der således ikke lækkes olie fra tanken på nuværende tidspunkt.

– Vi afventer nu en endelig rapport indeholdende en komplet beskrivelse af alle skader på skibet, oplyser vagtholdslederen hos Forsvarets Operationscenter.

Forsvaret har mandag formiddag haft en helikopter i luften. Helikopteren har fløjet nær kysten over Endelave, det østlige Jylland fra Juelsminde-området til Lillebælt samt det nordfynske område. Der er ikke blevet konstateret olieforurening i det kystnære område.

Hjemmeværnet har desuden et fly på vingerne, lige som et fly fra Sundt Air senere mandag vil observere, om der skulle være olie i vandet. Derudover er fartøjerne Gunnar Thorsen, Marie Miljø, to fartøjer af Diana-klassen samt fartøjet Miljø 103 til stede i området. Sidstnævnte har den fordel, at det kan bekæmpe olieforurening på lavt vand og dermed meget tæt på kysten.

– Så vi fortsætter observationen, oplyser vagtholdslederen hos Forsvarets Operationscenter.

— Opdatering slut —

– Vi har fået henvendelser fra flere steder. En borger på Endelave har set noget, der kan være olieklumper ved bredden, og politiet har nu fundet tegn på olie i vandet ved As Vig. Et af patruljeskibene har for ganske få minutter siden også fundet tegn på olie i vandet. Vi kan ikke sige noget entydigt om, at det kommer fra det portugisiske fragtskib, men vi vil meget gerne høre fra folk, der bor i områderne, hvis de finder noget på strandene. Så kan vi, Beredskabet og Politiet reagere, siger vagtholdslederen ved Forsvarets Operationscenter.



Billede fra As Vig søndag formiddag. Foto Politiet

Det portugisiske fragtskib Victoria, der var på vej mod Fredericia, stødte fredag aften mod grunden i vandet nord for Fyns Hoved. Da ulykken blev konstateret, blev skibet beordret til at kaste anker, indtil situationen er blevet undersøgt, og der ikke er risiko for miljøet. Skibet ligger søndag eftermiddag stadig for anker og man venter på, at vejret bliver roligt nok til at en dykker kan komme ned og undersøge skaderne.

– Der er hul på tanke, der indeholder olie, men vi kan ikke endeligt sige, om der er sket lækage, eller hvor stor den i givet fald er. Olien flyder oven på det vand, der trænger ind i tanken, og vandstanden i tanken er steget betragteligt. Hullet er formentlig omkring 9 meter under vandoverfladen, og det kan være en hjælpende faktor i forhold til at holde på olien, da trykket på den dybde kan være med til at holde olien inde, siger vagtholdslederen.

Fartøjer i området

Mens man venter på bedre vejrforhold, har Forsvaret indsat miljøskibene Marie Miljø og Gunnar Thorsen og to af patruljefartøjerne af Diana-klassen, Najaden og Diana. De er i området og holder øje med farvandene, og de er klar til at udsætte flydespærringer, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Flyverhjemmeværnets overvågningsfly og Flyvevåbnets helikoptere har af flere omgange været over området og har afsøgt både farvand og kyster for at holde øje med om der skulle dukke noget op.

– Vi afsøger løbende området omkring skibet og har haft skibe langs med kysterne. Vi har ikke kunnet konstatere noget fra hverken luften eller fra søsiden, indtil søndag middag. Vi er endnu ikke sikre på, hvor stort et udslip der er tale om. Olien har en tendens til at ligge og flyde lige under overfladen. Det betyder, at man ikke ser den flade havoverflade som man ellers forbinder med olieudslip, siger vagtholdslederen.

Hvis man finder olie på strandene, kan man ringe til 114 og melde det til det lokale politi.