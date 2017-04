Antallet af dømte for at blive fra væk session steg med 143 procent i 2016. Bøderne kan løbe op i millioner.

På et år er antallet af personer, der udebliver fra session, skudt i vejret.

I 2016 blev 4048 personer dømt for at overtræde værnepligtsloven. Året forinden skete det 1669 gange, og dermed er antallet af dømte vokset med 143 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik ifølge Jyllands-Posten.

Den første udeblivelse kaster en bøde af sig på 1000 kroner. Efter anden gang stiger det til 2000 kroner, og tredje gang risikerer man at komme i fængsel.

Fik alle 4048 dømte efter værnepligtsloven sidste år en enkelt bøde, beløber det sig til over fire millioner kroner i alt.

Hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse har man bemærket den voldsomme stigning i antallet af udeblivelser fra session.

Udviklingen hænger sammen med, at Forsvaret i oktober 2015 overgik til at indkalde til session digitalt, lyder det fra kommunikationschef Thomas Ilsøe-Mikkelsen.

– En forklaring på stigningen i udeblivelser kan være, at en del af de unge ikke læser deres digitale post.

– Det er noget, som også andre offentlige institutioner oplever, for eksempel i forbindelse med indkaldelser til sygehusbehandling, siger han til Jyllands-Posten.

Forsvaret begyndte at udsende rykkerbreve med posten i februar 2016, efter at det blev klar over problemet.

Derudover har der kørt tv-kampagner om, at unge skal huske at tjekke deres e-boks. Thomas Ilsøe-Mikkelsen tilføjer, at Forsvaret samarbejder med Digitaliseringsstyrelsen om at udbrede budskabet om digital post.

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen var der ved udgangen af februar cirka 522.000 borgere i alderen 18-24 år tilmeldt digital post.

Ud af dem havde 5,7 procent modtaget digital post inden for de seneste seks måneder uden at logge ind for at læse den.

/ritzau/