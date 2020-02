Nyt hold Irak-soldater må væbne sig med tålmodighed

Det er fortsat uvist, hvornår det nye hold danske soldater, der skal træne sikkerhedsstyrker i Irak, kan være til stede på fuld styrke på Al-Asad-basen i Irak.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) onsdag i forbindelse med et møde i København, hvor repræsentanter fra koalitionen, der bekæmper den militante bevægelse Islamisk Stat (IS), diskuterer situationen i Mellemøsten.

– Så snart sikkerhedssituationen tillader det, er vi tilbage igen for at træne de irakiske soldater og fortsætte kampen mod IS sammen med vores partnere i koalitionen, siger Kofod.

Dermed hentyder han til lande i Den Persiske Golf, andre europæiske lande samt USA og Canada.

Det er på grund af sikkerhedssituationen i Irak, at træningsaktiviteterne er indstillet. Størstedelen af de danske soldater fra Al-Asad-basen blev 9. januar flyttet til Kuwait.

Det drejede sig om cirka 100 soldater, som efter et missilangreb, der blandt andet ramte basen, blev flyttet. Angrebet var en reaktion på USA’s drab på den højtstående iranske general Qassem Soleimani.

Det næste hold danske soldater, der skal til Irak, vil med kort varsel være klar til at tage af sted. Det har Forsvarsministeriet tidligere udtalt.

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper IS i Irak og Syrien.

Mødet i København er det første i koalitionen efter den seneste tids spændinger i Mellemøsten.

Blandt deltagerne er USA’s særlige udsending til kampen mod IS, James Jeffrey. Han takker Danmark for indsatsen i kampen mod IS.

Og den er langt fra slut, lyder det fra Kofod.

– Vi er kommet langt i kampen mod Islamisk Stat, men de er ikke slået endnu.

– Der er stadig omkring 15.000 IS-krigere både i Irak og Nordøstsyrien. Det er en terrorbevægelse, der truer sikkerheden i Europa, Danmark og hele Mellemøsten, siger Kofod.

Han tilføjer, at det fortsat er planen, at Danmark mod slutningen af 2020 overtager lederskabet af Natos træningsmission i Irak.

