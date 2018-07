Hærchefsergent Henning Bæk har sat det sidste punktum i den – for mange – længe ventede reviderede “Uniformsbestemmelser for Hæren”(UBH). I den beskrives præcis, hvordan du må sammensætte din uniform og bestemmelser omkring selvindkøb af uniformsgenstande m.v

Formålet med UBH (download link nederst) er at sikre en ensartet og passende bæring af Hærens uniformer. Her er alt fra soignering, gradstegn, korrekt placering af afdelingsmærker til sammensætningen af uniformssystem MTS M/11.

Og så er der er mange i Hæren der selv har indkøbt jakke, bukser, støvler mv. Og mange af dem har være bange for at den nye UBH vil spænde ben for disse indkøb. Men det er stadigvæk tilladt… ihvertfald indtil 2021.

Under punktet ‘Selvindkøb’ står bla. at :

Soldaten må anvende nedenstående uniformsgenstande, der er indkøbt for egne midler, såfremt farve, sløring, brandegenskaber og kvalitet som minimum svarer til det af Hæren udleverede.

– Jakker, herunder regnjakker

– Bukser

– Kampskjorte

– Handsker

Bemærk at støvler ikke er anført. Det er med andre ord ikke længere tilladelse til at anvende selvindkøbte støvler i Hæren.

Når nyt kampuniformssystem implementeres i Hæren, forventelig i 2021, ophører tilladelsen til at indkøbe kampuniformsgenstande for egne midler. Det nye kampuniformssystem kan du læse mere om her.

De nye ‘Uniformsbestemmelser for Hæren'(HRN 312-011) er tråds i kraft fra 10. juli 2018, og kan downloades her her (PDF format)