Flere top stillinger i Forsvarsministeriet bliver i 2017. Nu er der sat navne på de nye chefer.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. På baggrund af forsvarsministerens indstilling, er der tirsdag kommet nye navne på flere topchef-stillinger i Forsvarsministeriet.

Generalmajor Michael A. Lollesgaard:

Danmarks Militære Repræsentant ved NATO og EU



Kontreadmiral Frank Trojahn:

Chef for Udviklings- og Koordinationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando



Flemming Lentfer:

Direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse



Generalmajor Jens Garly:

Chef for Hjemmeværnet



Generalløjtnant Max Arthur Lund Thorsø Nielsen:

Viceforsvarschef



Stillingerne har været slået op, da fire af de nuværende stillingsindehavere pensioneres på grund af pligtig afgangsalder i løbet af 2017. Der er tale om kontreadmiral Finn Hansen, generalløjtnant Niels Henrik Bundsgaard, generalmajor Finn Winkler samt generalløjtnant Per Ludvigsen. Stillingen som Danmarks Militære Repræsentant ved NATO og EU er blevet ledig som følge af, at generalløjtnant Per Pugholm Olsen er tiltrådt stillingen som koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departement.

Kilde: Forsvarsministeriet

