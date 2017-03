Besætningerne på Søværnets skibe har været på jagt efter en ny støvle. En støvle der ikke mindst beskytter tæerne, hvis man taber noget ned over fødderne, men det skulle også være en støvle, der er behagelig, og som man kan få af på et splitsekund, hvis man falder i vandet.

Problemet var bare at det ikke findes som en hyldevare… endnu. Sikkerhedsstøvler er som regel tunge og store. Så efter have kigget på markedet af sikkerhedsstøvler, stillede seniorsergent Henning André Larsen, der er sagsbehandler i munderingssektionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), spørgsmålet : ”kan det ikke gøres bedre?”

Og det kunne det. Seniorsergenten kontaktede FMI’s nuværende leverandør, der godt kunne se problematikken. “En modulør og designer begyndte at tegne og opbygge en støvle helt efter vores behov, og der blev produceret en række prøvemodeller“, fortæller Henning Larsen, der fik bragt sine kompetencer i spil. Han har tidligere arbejdet som værkfører ved ECCO, og er uddannet som skoteknikker.

– De støvler, vi er endt op med at få produceret, har selv de, der var mest negative overfor projektet, sagt god for.

Selvom det er en sikkerhedsstøvle, så er det lykkedes at lave designet, så vægten holdes nede. Det betyder, at den lette støvle sikkerhed M/14 (størrelse 42) vejer 700 gram. Den tunge vejer 734 gram. Det er godt 200 gram mindre end andre sikkerhedsstøvler. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men det betyder at soldaten udsættes for 200 kilo mindre belastning, for hver 1000 skridt han/ hun tager.

Hæren og Flyvevåbnet er interesseret i samme løsning

– Ikke alle er enige om støvlernes udseende, da de er i oil skind. Men det er en smagssag, om de er pæne, og på det punkt bliver vi nok aldrig enige. Men Søværnet, der har testet støvlen, er så glade for den, at det nu bliver den støvle, som alle i Søværnet skal gå med. Ikke kun på skibene, men også i staben, forklarer seniorsergenten.

Flyvevåbnet har også testet dem og overvejer at gøre det samme, og lige nu tester Hæren dem.

Tre udgaver af støvlen

Den nye støvle sikkerhed M/14 kommer i tre udgaver.

– Svær med kort skaft

– Svær med langt skaft

– Let med kort skaft

I Søværnet er udleveringen af den nye støvle allerede gået i gang. Dog er det indtil nu den lette udgave, der er udleveret. Udleveringen af den svære sker i løbet af 2015.

Kilde: Flemming Diehl, FMI