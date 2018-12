Nye regnemetoder skal få Danmark tættere på Natos toprocentsmål

USA’s præsident, Donald Trumps, hidsige udfald mod Danmark og andre Nato-lande for ikke at bruge nok penge på deres forsvar får nu den danske regering til at støvsuge statsbudgettet for udgiftsposter relateret til militæret.

Det skriver Altinget

”Vi har et arbejde i gang sammen med Finansministeriet om, hvorvidt vi nu også har indrapporteret alt, hvad der er omfattet,” siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) til Altinget.

I 2018 forventes Danmarks forsvarsudgifter at tegne sig for 1,21 procent af bruttonationalproduktet. Med forsvarsforliget vil Danmarks udgifter til forsvaret ligge omkring 1,3 procent frem til 2023.

Det er dog stadig et godt stykke fra det mål om at nå to procent i 2024, som Nato-landene gav hinanden håndslag på ved et topmøde i Wales i 2014.

Forsvarsministeren har dog hidtil set det mål mere som en rettesnor end et krav. Kun en stor håndfuld af alliancens 28 lande lever op til det i dag. Men med den skærpede retorik fra Trump er der nu behov for et kasseeftersyn.

”Det har jo ikke været aktuelt før, så vi har ikke været voldsomt nidkære med at indberette alle udgifter, fordi det havde ingen betydning. Vi skulle bevæge os mod to procent. Og lige pludselig er forståelsen blevet, at vi skal nå to procent i 2024,” siger han Altinget.