Snart vil ansatte i Forsvaret få udskiftet en række af deres transporttasker.

Det er et af de mindre udbud, men det er en anskaffelse som berører de fleste ansatte i Forsvaret. Det drejer sig om Paksæk M/96 (HJV-tasken), Bagagetaske M/87 (Sportstasken) og Køjesæk M/57, som nu bliver erstattet af mere tidssvarende transporttasker.

Testet af Hæren, Flyvevåbnet og specialstyrkerne

Efter en ekspertevaluering af soldater fra hæren, flyvevåbnet og specialstyrkerne, bistået af FMI, faldt valget på produkterne fra Fa. Seyntex, som er et belgisk baseret firma.

Under afprøvningen blev paksækkens hjul afprøvet i såvel groft og fint sand, som på græs og asfalt, ligesom en kort indendørs tur blev gennemført.

Værnsfælles Forsvarskommando bestemmer fordelingen

Transporttaskerne anskaffer Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) på en fireårig rammeaftale, som FMI har lavet i samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando (VFK). I alt FMI 13.350 styk af paksæk M/17

Paksækkene vil soldaterne kunne få udleveret i slutningen af andet kvartal 2017, og det vil være VFK, der afgør, hvilke enheder, der første skal have de nye paksække.

Bagagetasken og Køjesækken erstatter de to gamle udgaver, når depoterne er tømt for dem, mens Paksæk M/17 vil blive udleveret i forbindelse med, at man aflevere sin paksæk M/96, der så skal genanvendes andre steder i Forsvaret.

Kilde og fotos: FMI