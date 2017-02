DELT DEL DEL

Danske soldater bruger fragmentationsbriller i rå mængder. Alene i 2016 har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) købt 6.500 sæt. Og for at sikre en tilfredsstillende beholdning på de udleverende depoter er yderligere 4.000 sæt på vej.

Det store træk skyldes blandt andet, at soldater på vej i INTOPS som udgangspunkt får et nyt sæt – også selv om de allerede har fået et i forbindelse med deres daglige arbejde.

En af årsagerne er, at det p.t. ikke er muligt kun at udskifte dele af brillerne.

Hvis for eksempel en soldat kommer med et ridset glas, får vedkommende udleveret et helt nyt sæt briller.

Dette bliver der lavet om på i det kommende udbud, hvor det kravspecificeret, at de enkelte dele kan anskaffes som reservedele.

En fragmentationsbrille skal sidde tæt til hovedet og dække øjenhulen. Når man har brillen på, bør man ikke kunne få meget mere end en lillefinger ind imellem underkanten af brilleglasset og øjenhulen.

I arbejdet med udbuddet indgår en række erfaringer, som FMI har oparbejdet igennem en årrække. Her har man oplevet, at pasformen er helt afgørende for sikkerheden.

Derfor har man ud over standard fragmentationsbrillen M/09, Revision Sawfly, som nu indkøbes i tre størrelser, suppleret op med M/11 ESS Crossbow og M/15 Wiley-X Pt-1, som købes med mulighed for at justere næsebro.

”Vi har oplevet, at visse soldater bytter egne standardbriller for at få nogen, de synes er pænere, og det kan jeg sådan set godt forstå. Men det absolut vigtigste er, at fragmentationsbrillen passer til den enkelte soldats ansigt og sidder helt til, siger chef for udrustningssektionen i FMI, major Kasper Riis.

Forsvarets standard fragmentationsbeskyttelsesbrille er M/09, Revision Sawfly. Den udleveres som udgangspunkt til alle.

Men hvis man ikke kan bruge den, fx på grund af dårlig pasform ved næse, øjenhuler eller kindben, så kan man prøve enten ESS Crossbow (M/11) eller Wiley-X Pt-1 (M/15)

Tilpasning og rådgivning til den enkelte soldat

En fragmentationsbrille skal sidde tæt til hovedet og dække øjenhulen. Når man har brillen på, bør man ikke kunne få meget mere end en lillefinger ind imellem underkanten af brilleglasset og øjenhulen. Hvis dette er muligt, er brillen for stor og man skal vælge en anden størrelse eller en alternativt en anden brille.

Det kommende udbud på fragmentationsbriller forventes afsluttet i 2018, hvor de nye briller vil tilgå Forsvarets depoter.

Indenfor en overskuelig fremtid vil soldaterne få bedre rådgivning i valg af briller samt hjælp til at justere dem. FMI vil uddanne depotpersonalet i, hvad man skal holde øje med, når man skal finde den brille med bedst pasform.

Kilde: FMI

