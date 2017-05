Så er der sat navne på de nye chefer for Marinestaben og Flyverstaben. Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse

Flotilleadmiral Torben Mikkelsen udnævnes til kontreadmiral og tiltræder som chef for Marinestaben i Værnsfælles Forsvarskommando den 1. juni 2017. Torben Mikkelsen er 54 år og han kommer fra en stilling som chef for Søværnets Taktiske Stab.

Oberst Anders Rex udnævnes til generalmajor og tiltræder som chef for Flyverstaben i Værnsfælles Forsvarskommando d. 1. november 2017. Anders Rex er 47 år og kommer fra en stilling som chef for Fighter Wing Skrydstrup. Han har desuden fungeret som chef for Projekt Nyt Kampfly fra 2007 – 2010.

Stillingerne har været slået op som følge af, at nuværende chef for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, tiltræder som chef for Udviklings- og Koordinationsstaben i Værnfælles Forsvarskommando den 1. juni 2017, og at nuværende chef for Flyverstaben, Max Arthur Lund Thorsø Nielsen, tiltræder som ny viceforsvarschef 1. november 2017.

Kilde: Forsvarsministeriet