Ny teknologi fra Nordjylland skal stoppe vejsidebomber

Teknologi fra Nordjylland skal forhindre terror og redde soldaters liv.

Aalborg Universitet og virksomheden MyDefence har fået seks millioner kroner af Innovationsfonden til at udvikle værktøjer, der kan opdage vejsidebomber og eksplosiver på længere afstand, end det i dag er muligt. Det oplyser DR P4 Nordjylland.

Denne type angreb er ekstremt farlige og sprængladningerne er ofte så godt skjult, at de ikke ses, før det er for sent. Alvoren understreges i den danske indsats i Afghanistan, hvor næsten 2/3-dele af de danske faldne soldater mistede livet til sprængladninger som vejside- og selvmordsbomber.

Annonce Annonce

Løsningen handler blandt andet om, at lave mobilt sporingsudstyr, fortæller Esben Skovsen, ph.d. hos Aalborg Universitet til radiostationen.

Teknologien bag hedder terahertz-spektroskopi, der betegner anvendelsen af det elektromagnetiske spektrum mellem mikrobølger og det infrarøde bånd.

Eksplosiver, som anvendes til vejsidebomber eller terrorangreb, har et unikt ”fingeraftryk”, som helt tydeligt kan identificeres ved brug af terahertz-spektroskopi. I dag er udfordringen, at eksisterende udstyr er for stort og for følsomt til at blive anvendt uden for laboratoriet, og har været begrænset af kun at være i stand til at detektere eksplosiver fra få meter eller mindre.

Der eksisterer dog en række udfordringer med terahertz-teknologien, som først skal overkommes. Eksempelvis absorberes strålingen i vanddamp, hvilket påvirker rækkevidden for detektion. Erfaringerne fra Optik og Spektroskopi forskningsgruppen ved Aalborg Universitet sammen med viden og færdigheder fra ingeniørerne hos MyDefence, skaber den rette balance af kompetencer, som der er behov for til at overkomme aktuelle udfordringer og modne teknologien.

– Visionen er jo, at man kan lave det her udstyr småt nok og godt nok til at man kunne montere det på en håndholdt enhed eller en drone, siger Esben Skovsen.

På den måde vil sprængstoffer kunne blive opdaget på lang afstand og gøre det muligt at afsøge området foran eksempelvis en konvoj,

Hos innovationsfonden ser man stor værdi i projektet, siger vicedirektør, Tore Duvold.

– Vi sidder med en ny teknologi og et samarbejde mellem en stærk forskergruppe og en dansk virksomhed, som har et godt bud på en løsning.

Projektets samlede budget er på 8 millioner kroner, og det varer tre år. Hvis det lykkes er det håbet, at udstyret også skal kunne bruges til at opdage sprængstof i for eksempel lufthavne.

Om MyDefence

MyDefence er en højteknologisk virksomhed, som blev etableret i 2009 med formålet om at udvikle avanceret RF-teknologi, som kan bidrage til at sikre liv. Virksomheden stammer oprindeligt fra Nordjylland, og har i dag afdelinger i Nørresundby, Fredensborg og USA. MyDefence er kendt for udvikling af avanceret anti-droneteknologi til at imødegå udfordringer med uautoriseret brug af kommercielle droner, og leverer bl.a. løsninger til forsvar, politi, fængselsvæsen, stadions og lufthavne.