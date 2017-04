Cobra (M/12) er navnet på den ny hjelm, som om kort tid skal beskytte de danske soldaterhoveder udsendt i internationale missioner. Den ny hjelm skal udleveres til de første soldater i januar 2013, og i 2015 skal der være leveret i alt 8326 styk Cobra til det danske forsvar. I første omgang modtager forsvaret cirka 4000 hjelme.

Den nye hjelm er produceret af firmaet Revision, og den vandt konkurrencen om at blive standardhjelmen i Danmark. Det skete i skarp konkurrence med en tilsvarende hjelm, der dog var betydeligt dyrere. Forsvaret har indgået en syv årig kontrakt med firmaet Revision.

Forud for valget har de to hjelme været gennem en omfattende brugertest, hvor soldater fra Bornholm (Opklaringsbataljonen) og Flyvestation Karup (Combat Support Wing) gennem en seks uger lang periode har brugt hjelmen overvåget af Hærens Kampskole og eksperter fra andre myndigheder.

Brugertesten blev gennemført på Bornholm, hvor de to hjelme blev afprøvet uafhængigt af hinanden i forhold til brugerkravene, altså ikke mod hinanden.

Begge hjelme kom ud af afprøvningen med et meget tilfredsstillende resultat. Cobra-hjelmen havde dog en marginal bedre score end konkurrenten.

Selve testforløbet har omfattet afprøvning sammen med tre forskellige beskyttelsessystemer. Soldaterne har afprøvet hjelmene under standardøvelser, skydninger og daglig tjeneste. Der har været gennemført en forhindringsbane efterfulgt af en sammenhængende ti kilometer opgavemarch i terræn omfattende blandt andet et observationsmoment, kamp i bebyggelse og passage af en behændighedsforhindringsbane.

Formålet var at teste, om hjelmen kan anvendes frit under alle forhold og ikke kommer i karambolage med for eksempel beskyttelsesvest, ikke falder ned i øjnene under liggende skydninger og fungerer optimalt sammen med beskyttelsesmasken. Til den sidste del har CBRN-centret i Skive været med som bedømmer af hjelmene.

Skydningerne har været vekslende med brug af normale skydestillinger, skydestillinger i terræn og tilpasset kulisser.

Sidste parameter i bedømmelsen var prisen. Her udmærkede Cobra-hjelmen sig ved at være markant billigst.

Hjelmene klarede altså afprøvningen stort set lige godt, og det blev i sidste ende prisen, der blev udslaggivende i Cobras favør.

Cobra-hjelmen tilbydes med to forskellige indermontager,- et sæt baseret på flytbare puder (hviler på toppen af hovedet), og et sæt baseret på den måde, en cykelhjelm er opbygget på. Sidstnævnte hviler mest på siden af hovedet og skaffer samtidig betydelig mere ventilation til hovedet.

Hjelm M/12 erstatter Hjelm M/96 i operative enheder og Hjelm M/10 ved INTOPS. Hjelm M/12 er indkøbt for at tilgodese primært de operative enheder i forsvaret. Derfor vil personel i højere stabe og funktionelle tjenester fremover – som udgangspunkt – ikke have eksempelvis hjelm og anden beskyttelsesudrustning udleveret.

Hvornår tilgår den så de forskellige enheder?

Hjelm M/12 udleveres i samme takt som Uniform M/11 (MTS), hvilket betyder, at ISAF 15 får hjelmen udleveret i starten af januar 2013. Personel til ISAF 16 og 17 vil få hjelmen udleveret i forbindelse med iklædning cirka seks måneder før udsendelse.

Personel i operative enheder i hjemlig struktur vil få Hjelm M/12 udleveret sammen med iklædning af Uniform M/11 (MTS) forventelig i første halvår 2014.

Hjemmeværnet vil fortsat anvende Hjelm M/96 til løsning af nationale opgaver.

[box_info]Fakta om Cobra-hjelm M/12



Fremstillet i komposit-materialer (Et kompositmateriale er defineret som et materiale, der er sammensat af mindst to forskellige materialer, som i kombination resulterer i et materiale med høj styrke og stivhed)

Vægt 1250 gram

Fire størrelser fra 54-64 cm

Justérbart 4-punkts bespændingssystem

Forrest fast beslag til montering af natsigte og visir

Rails på siderne til lygte, camera etc.

Forberedt til visir og kæbebeskytter

Leveres i Multi Terræn Sløring (MTS)

Kan leveres med ringformet indermontage (cykelhjelm-udgaven)

Kan leveres med pudemontage

Designet uden skygge, så hjelmen ikke støder ind i det optiske sigte under ild-afgivelse

[/box_info]