Forsvarets Hercules-fly kommer ikke for alvor i farezonen i Mali, hvor det skal flyve for FN- mission. Men det gør heller ikke den store forskel, siger forsker.

Et af Forsvarets Hercules-fly sætter fredag kursen mod Vestafrika, hvor det gennem de næste knap seks måneder skal flyve grej og personel rundt i Mali for FN’s fredsbevarende mission i det uroplagede land.

Med 117 dræbte soldater på fire år er missionen i Mali blandt de farligste af FN’s igangværende operationer.

Alligevel er den operative leder, “Detachment Commander” Hans Peter Andersen, ikke for alvor bekymret for de 61 medrejsende danskere.

– Jeg ser ikke missionen som meget farlig. Mali er ikke et sted, man tager på sommerferie, men vi skal være i Bamako (hovedstaden, red.), der er en af de roligere dele af Mali, hvor folk går i skole og på arbejde som normalt, siger han.

Der har været angreb i Bamako, men konflikten i Mali er især centreret i den nordlige del, hvor oprørsstyrker og militante islamister gennem de seneste år har gennemført angreb på civile og regeringshæren.

Det er også her i nord, det danske fly fra basen i Bamako skal være med til at forsyne FN-soldaterne med materiel og friske tropper.

Men selv landingerne i det konfliktfyldte område ligger længere nede på fareskalaen end flere andre steder, vurderer Hans Peter Andersen:

– Der er altid en trussel, når man flyver over steder, hvor folk skyder på hinanden, men selv om vi har efterretninger om, at der er raketstyr i omløb i Mali, så har man ikke på noget tidspunkt set, at de er anvendt mod flyvemaskiner dernede.

Og det er sød musik i ørerne på en pilot.

– Det er i hvert fald en stor forskel fra det, vi plejer at se i Afghanistan og Irak, hvor der har været vilje til at forsøge at skyde fly ned, siger Hans Peter Andersen, der selv er pilot med flyvernavnet DAP.

Selv om sikkerhedssituationen i Mali tilsyneladende er til at overse for en Hercules-pilot, er der dog ingen tegn på, at konflikten i landet er ved at ebbe ud.

Det er vurderingen fra Rikke Haugegaard, der er lektor på Forsvarsakademiet og har forsket i og lavet feltstudier i Mali.

– Det er hele tiden ét skridt frem og to tilbage for fredsprocessen, siger hun.

Et af problemerne er ifølge Rikke Haugegaard, at de vestlige FN-lande er tilbageholdende med at sende de nødvendige styrker og i stedet – som i Danmarks tilfælde – sender mere symbolske bidrag i form af eksempelvis et transportfly.

– Det er de fattigste lande med det dårligste udstyr, der trækker læsset, og det er et problem, for jihadisterne kan sagtens klare sig mod de afrikanske FN-soldater, siger hun.

– Hvad skulle der til, hvis Danmark reelt skulle gøre en forskel?

– Der er store problemer med genforsyning af baserne nordpå, fordi der er mange angreb mod FN-konvojerne, der kører ad de dårlige veje. Her kunne Danmark stille med et bidrag af pansrede lastbiler.

Netop et sådant bidrag bad den tidligere danske chef for FN-missionen i Mali, generalmajor Michael Lollesgaard, i efteråret 2015 Danmark om at stille.

Det valgte politikerne i Folketinget dog at overhøre og sendte i stedet et hold specialsoldater til efterretningsopgaver og så flyet, der letter fredag.

– Det er som om, politikerne er bange for at vores styrker skal sidde fast i en længerevarende konflikt, som vi så det i Afghanistan. Derfor bliver det mere symbolske bidrag, men vi kunne sagtens gøre meget mere, siger Rikke Haugegaard.

Før Hercules-flyets ankomst bidrager Danmark kun med tre stabsofficerer til missionen i Mali, og der er ikke aftalt at sende yderligere, når flyet vender hjem til november.

Til sammenligning stiller de fattige lande Burkina Faso, Chad og Bangladesh med flere end 4500 soldater til FN-missionen.

Fly til Mali koster op mod 31 millioner

* 15. november ventes flyet hjemme igen.

* Den primære opgave for enheden bliver at transportere materiel og personer (civile og militære) for Minusma.

* Danmark har tidligere sendt et lignende flybidrag, og sidste år var et specialstyrkebidrag fra Jægerkorpset også i Mali for at bistå med efterretningsopgaver.

* Folketinget har afsat op til 31 millioner kroner til udsendelsen af flybidraget.

* 26. maj sender Forsvaret et C-130J-fly og 61 personer til Mali, hvor transportflyet skal indgå i FN’s mission i landet, Minusma.

/ritzau/